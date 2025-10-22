EE.UU. sanciona a las principales petroleras rusas y acusa a Putin de negarse a poner fin a una "guerra sin sentido"

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, anunció las sanciones, diciendo que eran necesarias debido a la "negativa de Putin a poner fin a esta guerra sin sentido".

"Ahora es el momento de detener la matanza y de un alto el fuego inmediato" , dijo Bessent en un comunicado, y añadió que su oficina "tomará medidas adicionales si es necesario para apoyar el esfuerzo del presidente Trump para poner fin a otra guerra más".

Hablando junto a Rutte el miércoles, Trump dijo que esperaba que las sanciones ayudaran a forzar un avance.

Calificó el paquete de sanciones de "tremendo" y agregó que esperaba que pudieran ser retiradas rápidamente si Rusia acepta detener la guerra. También criticó a Putin por no tomarse en serio la búsqueda de la paz.

"Cada vez que hablo con Vladímir, tengo buenas conversaciones. Y luego no llegan a ninguna parte. Simplemente no llegan a ninguna parte", dijo.

Rutte también elogió la medida, diciendo que estaban "poniendo más presión" sobre Putin.

"Hay que presionar, y eso es justo lo que ha hecho hoy", afirmó Rutte.

La medida se produce una semana después de que el Reino Unido impusiera un paquete de sanciones similar a Rosneft y Lukoil.

"No hay lugar para el petróleo ruso en los mercados globales y tomaremos las medidas necesarias para destruir la capacidad del gobierno ruso de continuar esta guerra ilegal en Ucrania", dijo la canciller del Reino Unido, Rachel Reeves, al anunciar la medida.

Las dos empresas petroleras rusas exportan 3,1 millones de barriles de petróleo por día. Rosneft es responsable de casi la mitad de toda la producción de petróleo ruso, lo que representa el 6% de la producción mundial, según estimaciones del gobierno del Reino Unido.

Previamente, el miércoles, Bessent le dijo a Fox News que Trump estaba decepcionado por el progreso de las conversaciones y acusó a Putin de no ser honesto.

"El presidente Putin no ha venido a la mesa de manera honesta y directa, como esperábamos", dijo Bessent a la cadena.

El petróleo y el gas son las mayores exportaciones de Rusia, y los clientes más grandes de Moscú incluyen a China, India y Turquía. Trump también ha instado a estos países a detener las compras de petróleo ruso en un intento por ejercer presión económica sobre el Kremlin.

Se dice que Trump había estado considerando sanciones a Rosneft y Lukoil antes de su reunión con Putin en agosto en Alaska. A principios de este año, el Reino Unido y EE. UU. sancionaron directamente a las principales empresas energéticas rusas Gazprom Neft y Surgutneftegas.

Se esperaba que en la Casa Blanca, Rutte discutiera un plan de 12 puntos formulado por aliados europeos de la OTAN y Kiev, que contempla el congelamiento de las líneas del frente actuales, la devolución de los niños deportados, así como un intercambio de prisioneros entre los dos países en guerra.

El plan también incluye un fondo de recuperación de guerra para Ucrania, así como mecanismos de seguridad y un camino claro para que Ucrania se una a la UE, además de un aumento de la ayuda militar a Kiev y presión económica sobre Moscú.