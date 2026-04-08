EE.UU. ofrece cooperación nuclear a Irán a cambio de aliviar sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su gobierno está dispuesto a colaborar con Irán en la extracción de uranio, en el marco de un posible acuerdo que incluiría el levantamiento de sanciones económicas. La iniciativa se da en medio de una tregua de dos semanas y de una reunión prevista para este fin de semana, promovida por Pakistán.

“Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán”, aseguró el mandatario, quien además sostuvo que el país ha experimentado “un cambio de régimen muy productivo”, en referencia a la muerte del ayatolá Alí Jamenei y de parte de la cúpula política y militar tras una ofensiva de 40 días.

En esa línea, Trump explicó que el objetivo es impedir que Irán continúe con el enriquecimiento de uranio. “No habrá enriquecimiento de uranio”, afirmó, agregando que Washington podría colaborar para “excavar y retirar todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”.

El presidente también recalcó que las instalaciones iraníes permanecen bajo control: “Ahora está, y ha estado, bajo una vigilancia satelital muy estricta”, señalando además que “nada ha sido tocado desde la fecha del ataque”.

A cambio, Estados Unidos negocia medidas de alivio económico. “Estamos hablando de aliviar aranceles y sanciones con Irán”, indicó Trump, quien añadió que “muchos” de los 15 puntos presentados en su propuesta de finales de marzo “ya han sido acordados”.

Estas declaraciones se producen en un contexto de cese temporal de hostilidades entre ambas partes. En paralelo, Pakistán confirmó que Irán participará en las conversaciones con Estados Unidos que se realizarán en Islamabad, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz en la región.

PURANOTICIA