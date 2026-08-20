EE.UU. despliega el portaaviones “George Washington” tras denuncias por crisis de salud mental en el “Abraham Lincoln”

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó este jueves el despliegue del portaaviones "George Washington" en aguas del mar Arábigo, en medio de la preocupación generada por la crisis de salud mental que afecta a tripulantes del "Abraham Lincoln", buque que lleva nueve meses en alta mar y ha pasado más de 250 días consecutivos sin tocar tierra.

"Marineros estadounidenses trabajan en la pista de aterrizaje del USS George Washington (CVN 73), el 20 de agosto, mientras el portaaviones atraviesa el mar Arábigo", ha indicado el mando en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Además, Centcom informó que el portaaviones y el resto de la flota que lo acompaña se encuentran "operando en Medio Oriente", como parte del despliegue programado por las autoridades tras su llegada al "teatro de operaciones" durante la jornada del miércoles.

El relevo en la región se produce después de que familiares de los marineros a bordo del "Abraham Lincoln" expresaran su preocupación por el deterioro de su salud mental, atribuido a las prolongadas condiciones de permanencia en alta mar. Esta situación habría llevado incluso a varios tripulantes a intentar saltar por la borda.

En una carta dirigida al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario interino de la Marina, Hung Cao, el senador demócrata por Connecticut Richard Blumenthal detalló una serie de problemas registrados a bordo del portaaviones, entre ellos escasez de suministros básicos, retrasos en el servicio postal y fugas en las cañerías.

TRUMP CUESTIONA CRÍTICAS AL DESPLIEGUE

El presidente estadounidense, Donald Trump, reprendió el lunes a una corresponsal de la cadena CNN, luego de que esta abordara el prolongado despliegue del portaaviones en el estrecho de Ormuz. El mandatario le insistió en que "se callara" y calificó el artículo como "información falsa".

"He estado en barcos que llevan mucho más tiempo en alta mar. Y conozco gente en el Lincoln; dicen que está impecablemente mantenido y muy bien cuidado", aseguró el magnate republicano.

Trump agregó que en otros años ha permanecido en la zona "durante mucho más tiempo", cuestionando así las informaciones que apuntan a las dificultades que estaría enfrentando actualmente la tripulación del "Abraham Lincoln".

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