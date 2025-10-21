EE.UU. confirma 'swap' de US$20.000 millones a Argentina para evitar "otro Estado fallido en América Latina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la firma del acuerdo de estabilización económica entre su departamento y el Banco Central de Argentina de 20.000 millones de dólares, una medida dirigida a evitar "otro Estado fallido" en América Latina.

"No queremos otro Estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos", escribió en su cuenta de 'X'.

El titular del Tesoro alabó las políticas económicas del presidente argentino, Javier Milei, para revertir "las décadas de declive de su país derivadas del izquierdismo radical del peronismo". En concreto, se refirió a consecuencias como "las políticas irresponsables anteriores", el "gasto excesivo", la "irresponsabilidad fiscal" y el "endeudamiento imprudente".

"Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate", agregó.

La línea 'swap' de 20.000 millones de dólares forma parte del paquete financiero prometido por la Administración Trump a Argentina que asciende a 40.000 millones de dólares. Los 20.000 millones de dólares restantes son una línea de crédito que todavía se está negociando, puesto que los bancos que podrían participar en ella, como JPMorgan Chase o Goldman Sachs, reclamaron garantías al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

(Imagen: Alex Brandon/AP)

PURANOTICIA