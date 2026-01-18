EE.UU. anuncia donación de asistencia para combatir incendios en Ñuble y Biobío

El Gobierno de Estados Unidos anunció una donación de asistencia para apoyar a Chile en el combate de los incendios forestales que afectan gravemente a las regiones de Ñuble y Biobío, emergencia que ha provocado evacuaciones masivas, víctimas fatales y cuantiosos daños materiales.

El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien informó a través de su cuenta en X que el presidente Donald Trump lo autorizó directamente para concretar el respaldo al país. “El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales”, señaló la autoridad diplomática.

En el mismo mensaje, Judd destacó el compromiso histórico de su país con Chile en situaciones de emergencia. “En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger comunidades, vidas y recursos naturales”, subrayó, reafirmando el carácter inmediato del apoyo comprometido.

Desde la Embajada de Estados Unidos, además, expresaron sus condolencias por las víctimas fatales registradas a causa de los siniestros. “Lamentamos el fallecimiento de los chilenos en las regiones de Biobío y Ñuble. Como en el pasado, Estados Unidos está comprometido con sus vecinos chilenos”, indicaron, agregando que la ayuda consistirá en la donación de equipos para Conaf y Bomberos, los que serán entregados a la brevedad posible.

La emergencia forestal continúa activa en ambas regiones, con incendios en combate y evacuaciones en comunas como Quillón y Ránquil, en Ñuble; y Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción, en el Biobío. La gravedad de la situación llevó al presidente Gabriel Boric a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe y a anunciar un viaje a la zona para monitorear en terreno el avance de los incendios y las labores de contención.

