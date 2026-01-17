EE.UU. alerta a aerolíneas por riesgos en espacios aéreos de América Latina

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una advertencia de precaución dirigida a aerolíneas y operadores estadounidenses ante posibles riesgos al sobrevolar espacios aéreos de países latinoamericanos, entre ellos México, Colombia, Ecuador y naciones de Centroamérica, debido a actividades militares e interferencias de GPS.

Según detalló el organismo, el aviso se centra en zonas marítimas del océano Pacífico dentro de la Región de Información de Vuelo de Centroamérica (MHTG), donde existirían riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes, tanto durante el sobrevuelo como en las fases de aproximación y despegue. La alerta tendrá una duración de 60 días, extendiéndose hasta el 26 de marzo.

Frente a esta situación, el Gobierno de México salió al paso de la advertencia, aclarando que no se trata de una prohibición, sino de una medida preventiva exclusiva para operadores estadounidenses, asegurando que no existe afectación alguna para la aviación civil mexicana ni cambios en las condiciones del espacio aéreo nacional.

Desde el Ejecutivo mexicano recalcaron que la FAA solo tiene competencia sobre operadores de Estados Unidos, por lo que el aviso no implica restricciones ni consecuencias operativas para aerolíneas o autoridades aeronáuticas de México. En esa línea, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) afirmó mantener una comunicación permanente con organismos internacionales para monitorear este tipo de alertas.

El contexto de la advertencia coincide con la intensificación de actividades militares estadounidenses en el Pacífico oriental y el mar Caribe, especialmente tras el inicio de la operación “Lanza del Sur”, enfocada en el combate al narcotráfico. A esto se suman intercepciones de petroleros venezolanos y el ataque lanzado el 3 de enero contra Venezuela, que dejó cerca de cien muertos y culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, elevando aún más la tensión en la región.

