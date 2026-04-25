EE.UU. abate a dos personas en nuevo bombardeo a embarcación en el Pacífico

Al menos dos individuos perdieron la vida este viernes luego de que Estados Unidos ejecutara un reciente ataque aéreo dirigido a una nave que navegaba por las aguas del Pacífico oriental. Tanto los servicios de Inteligencia como el Ejército norteamericano han calificado a los fallecidos bajo el término de "narcoterroristas".

A través de sus plataformas de redes sociales, el Comando Sur del Ejército estadounidense detalló la operación mediante un mensaje oficial: "El 24 de abril, por orden del comandante de Southcom, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur' llevó a cabo un golpe cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas. La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narco-terroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción".

Con estas dos nuevas víctimas mortales, la cifra de fallecidos asciende a más de 180 desde que la Administración de Donald Trump dio inicio a esta ofensiva militar a finales del verano de 2025. Dicha campaña, enfocada en bombardear presuntas narcolanchas, se ha desplegado a ambas orillas de las Américas. Asimismo, la nota castrense precisó que no se registraron bajas dentro de las fuerzas militares estadounidenses a raíz de esta última maniobra.

En sus orígenes, desde Washington se presentaron estas acciones armadas como una de las vertientes de presión dirigidas al Gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, a quien de igual forma acusaban de "narcoterrorista". Pese a ello, los ataques no se detuvieron una vez que las fuerzas norteamericanas concretaron la captura de Maduro en enero de 2026.

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