Drones, ciberataques y desinformación: La "guerra híbrida" de la que se acusa a Rusia en Europa

También ha negado las acusaciones sobre incidentes anteriores.

A principios de este año, el centro de estudios Globsec, con sede en Bratislava (Eslovaquia), informó que identificó 151 casos de actividad rusa contra Europa entre febrero de 2022 y febrero de 2026 , aunque sospecha que la cifra real sea mucho mayor.

Entre estos actos se incluyeron intentos de asesinato, incendios provocados, sabotaje, vandalismo y disturbios públicos .

El informe apuntaba que la distribución de los ataques contra países como Polonia, Francia, Alemania, Lituania, Estonia y Reino Unido "sugiere firmemente que el apoyo a Ucrania es el factor más importante que influye en la selección de objetivos".

En agosto, un informe del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos también enumeró acusaciones de ataques rusos contra países europeos, incluyendo ataques a ferrocarriles y cables submarinos, "asesinatos, injerencia e influencia política, ciberataques y violaciones del espacio aéreo, entre otros".

La mayoría de los actos atribuidos a Rusia hasta el momento han causado daños limitados, pero las autoridades advierten que aún consumen importantes recursos de seguridad.

Polonia, pilar logístico de la OTAN para el suministro a Ucrania, es un buen ejemplo de ello.

En noviembre de 2025, el gobierno polaco calificó una explosión en una línea ferroviaria utilizada para entregas como "un acto de sabotaje sin precedentes" y afirmó que todo apuntaba a que Rusia era la responsable. Moscú negó cualquier implicancia.