Elecciones en Brasil: Lula lidera última encuesta con leve ventaja ante Bolsonaro

El actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 43,1% de votos frente al 38% de su rival, Flávio Bolsonaro, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, prevista para este domingo, según un sondeo.

El estudio, elaborado por la empresa CNT/MDA sitúa así en 5,1 puntos la distancia entre el candidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y el del Partido Liberal (PL, extrema derecha). Muy lejos se sitúan los candidatos Augusto Cury (3,2%), Ronaldo Caiado (3%) y Renan Santos (1,5%).

Si se consideran únicamente los votos válidos, es decir, sin votos en blanco, nulos e indecisos, Lula alcanza el 47,8%, frente al 42,1% de Bolsonaro, por lo que el actual mandatario está apenas a 2,2 puntos de lograr la victoria directa en primera vuelta.

En caso de enfrentamiento en segunda vuelta, Lula lograría un 47,3% de votos y Bolsonaro, un 43,1%, una diferencia de 4,2 puntos.

El estudio se ha realizado a partir de entrevistas presenciales entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre y tiene un margen de error de más menos 2,2 puntos y un nivel de confianza del 95%.

ÚLTIMO DÍA DE CAMPAÑA

Los dos candidatos efectuaron sus últimos actos de campaña este sábado, ambos en la ciudad de São Paulo. Lula ha destacado que su rival es "un jefe de pandilla", del crimen organizado, mientras que Bolsonaro apuesta desde el interior del estado por una "victoria en primera vuelta".

"Mañana vamos a las urnas con mucha tranquilidad, sabiendo lo que está en juego. De un lado, la democracia y la soberanía, del otro, la barbarie y la corrupción. En el otro lado hay un jefe de pandilla. Estamos trabajando contra el crimen organizado. Por eso vamos a necesitar de vuestra fuerza", ha apelado Lula.

Flávio Bolsonaro, en cambio, ha cargado contra los jueces del Tribunal Supremo Federal que actúan como "agentes políticos" de Lula y ha abogado por reformas para que el alto tribunal deje de ser una "delegación de la Policía".

"El máximo tribunal debe dejar de ser una delegación de la Policía (...). Lamento que los amigos de Lula estén haciendo de todo, intentando ayudar a Lula para que sea reelegido", ha denunciado.

Antes, en redes sociales, ha augurado una victoria en primera vuelta. "Es una señal de victoria en primera vuelta. Gracias, Sao Paulo. Gracias, Brasil. Faltan pocas horas para que la gente libere nuestro Brasil", ha planteado.

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