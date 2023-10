Dos personas murieron por disparos de un hombre que abrió fuego en el centro de Bruselas en Bélgica

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas por un tiroteo que se registró cerca de la plaza Sainctelette de Bruselas, en Bélgica.

Según información policial, un hombre que llegó en moto portando un casco y un chaleco reflectante abrió fuego de manera indiscriminada con un fusil tipo Kalashnikov gritando, 'Alahu akbar!', frase en árabe que significa “Dios es grande”.

Sudinfo indicó que el autor del tiroteo reivindicó su pertenencia al Estado Islámico y que disparó a dos personas para “vengar a los musulmanes que vivimos y morimos por nuestra religión”.

El Gobierno belga activadó un centro de crisis tras el ataque y la fiscalía federal encargada de los casos de terrorismo asumió la investigación sobre el atentado.

Las dos víctimas son de nacionalidad sueca y llevaban una camiseta de la selección de fútbol de ese país, ya que el equipo enfrentaría a Bélgica por la clasificación a la Eurocopa.

Ese encuentro se suspendió en el entretiempo. Sobre esto se refirió el Presidente de la Federación Sueca: "Nos enteramos de que asesinaron a ciudadanos suecos. Realmente no sabemos qué pasó. No sabemos si los autores han sido capturados. Los jugadores han decidido no jugar más. Hay 700 suecos aquí, deben estar a salvo. La policía ha dicho que este estadio es el lugar más seguro. Nadie sabe cuánto durará esto, es comprensible. Los jugadores sólo fueron informados en el descanso, pero tardaron un tiempo en asimilarlo. Parar era la mejor solución. No tengo información sobre cuándo podría terminar el partido".

Cabe señalar que el hombre también disparó a dos personas que estaban en un taxi antes de darse a la fuga.

(Imagen: Getty Images)

PURANOTICIA