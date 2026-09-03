Donald Trump tilda a España de "país arruinado" y arremete contra su gestión ante la crisis migratoria en Ceuta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a España como un "país arruinado" al referirse a la crisis migratoria de Ceuta, señalando que la entrada masiva de personas desde Marruecos "es triste de ver".

"España será un país arruinado. Yo he tenido mis propios problemas con España porque no se comporta muy bien con respecto a la OTAN. No paga lo que debería pagar", ha afirmado el líder estadounidense en una entrevista con el canal británico GB News, en la que hace referencia a la crisis de Ceuta.

"Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver", ha afirmado sobre la situación en la ciudad autónoma, tras señalar que Reino Unido tiene "sus propios problemas" pero "no tienen a miles de personas irrumpiendo en su país de esa manera". "Nunca he visto nada parecido", ha zanjado Trump.

El mandatario norteamericano ya se había referido previamente a este escenario, cuando cerca de 80.000 migrantes cruzaron en tromba desde Marruecos. En esa ocasión, atribuyó la emergencia a las "leyes débiles" y a la "mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aseverando que las autoridades locales "no sabían qué hacer" ante el flujo multitudinario.

En sus declaraciones, Trump también aludió a las interpretaciones sobre el fallo del Tribunal Supremo español de julio, las cuales sugerían que la justicia prohibía devolver a quienes llegaran a nado a territorio nacional; una versión que el propio Gobierno de España ha calificado como uno de los bulos que motivaron la ola migratoria.

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