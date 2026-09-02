Donald Trump sugiere poner su nombre al Estrecho de Ormuz ya que el estratégico paso "está bajo control de EE.UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este miércoles poner su nombre al estrecho de Ormuz, como lo hizo con respecto al lago Ontario cuando ordenó cambiar su nombre en plena disputa comercial con Canadá, y anteriormente con el golfo de México.

"Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?", señaló el mandatario estadounidense en un mensaje en redes sociales en plenas tensiones en el paso.

De esta forma, apuntó que el cambio de nombre haría que tanto el estrecho como "el propio Estados Unidos" estarían "más candentes que nunca".

Este mensaje del jefe de la Casa Blanca llega tras los últimos bombardeos norteamericanos contra Irán, a los que la Guardia Revolucionaria reaccionó atacando intereses estadounidenses en la región, en medio de los temores sobre un posible nuevo conflicto a gran escala en Medio Oriente.

(Imagen: EFE/EPA/Ali Haider)

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