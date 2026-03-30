Donald Trump revela negociaciones con Irán y anuncia apertura del estrecho de Ormuz para petroleros

En un nuevo balance sobre las tensiones en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que su gobierno mantiene negociaciones con Irán "tanto directa como indirectamente". Según el jefe de Estado, como una "muestra de respeto" ante estas tratativas, las autoridades de Teherán permitirán que 20 grandes petroleros naveguen por el estrecho de Ormuz, superando el bloqueo que rige en la zona.

Durante un diálogo con la prensa a bordo del Air Force One, el líder norteamericano detalló la evolución de este acercamiento. "Contamos con emisarios, pero también tratamos con ellos directamente", explicó Trump, precisando que, tras un acuerdo inicial por ocho naves hace dos días y la posterior suma de otras dos, finalmente este domingo se confirmó que las dos decenas de embarcaciones cruzarán el paso marítimo como un "gesto de cortesía" y "como muestra de respeto".

El inquilino de la Casa Blanca se mostró optimista respecto al futuro de las conversaciones, señalando que Washington avanza "extremadamente bien" y con semanas de adelanto frente a lo proyectado. En ese contexto, mencionó una propuesta de 15 puntos enviada a Irán para finalizar el conflicto. Trump sostuvo que desde Teherán le han "concedido la mayoría de los puntos", aunque advirtió que en Washington podrían exigir "un par de cosas más".

Pese a la confianza en lograr un pacto, el mandatario reconoció la inestabilidad de la relación diplomática. "Creo que llegaremos a un acuerdo con ellos. Estoy bastante seguro. Pero es posible que no lo hagamos", reflexionó, añadiendo que "con Irán nunca se sabe" debido a que pasan rápidamente de la negociación a escenarios donde deben "atacarlos". Asimismo, enfatizó su postura de impedir que el país persa acceda a armas nucleares, manifestando estar "totalmente convencido" de que, de poseerlas, "las usaría de inmediato".

En el plano militar y político, Trump aseguró que su estrategia ha provocado un cambio profundo en la estructura de poder iraní tras las muertes de líderes como el ayatolá Alí Jamenei y Alí Lariyani. "El régimen que era realmente malvado fue el primero en desaparecer", aseveró, indicando que actualmente existe un "tercer grupo de personas" que parecen ser "mucho más razonables". Finalmente, descartó la urgencia de enviar tropas terrestres, afirmando que Estados Unidos ya ha "destruido toda su Fuerza Aérea" y gran parte de su arsenal de misiles.

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