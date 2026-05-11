Donald Trump rechaza propuesta de paz de Irán y la califica de "totalmente inaceptable"

Apenas unas horas después de que llegara a sus manos la más reciente contrapropuesta de Teherán para poner término al conflicto bélico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el documento asegurando que resulta "totalmente inaceptable".

A través de un breve texto publicado en su red Truth Social, el mandatario norteamericano señaló que "acabo de leer la respuesta de los supuestos 'representantes' de Irán. No me gusta nada. Es totalmente inaceptable". Tras esta publicación, el jefe de Estado no emitió declaraciones adicionales sobre el tema.

Si bien los detalles del documento iraní se mantienen bajo reserva, personas cercanas al proceso revelaron que la nación islámica propuso enviar una porción de su uranio altamente enriquecido hacia un tercer país. Sin embargo, la oferta descartó la exigencia estadounidense de desmantelar sus recintos nucleares.

La réplica desde Medio Oriente ante la negativa del líder norteamericano no se hizo esperar. Mediante declaraciones anónimas entregadas a la agencia semioficial Tasnim —medio con estrechos lazos con la Guardia Revolucionaria—, fuentes oficiales iraníes minimizaron el rechazo proveniente del "autodenominado" gobernante de EE.UU.

En esa línea, los personeros afirmaron que "acabamos de ver la reacción del autodenominado presidente de Estados Unidos ante la respuesta de Irán. No tiene importancia; nadie en Irán redacta propuestas para complacer a Trump".

Junto con lo anterior, los informantes agregaron que "el equipo negociador debería elaborar propuestas únicamente en defensa de los derechos del pueblo iraní, y si Trump no está satisfecho con ellas, naturalmente, mejor".

Por su parte, la radiotelevisión estatal iraní IRIB difundió un segundo pronunciamiento bajo reserva que recalca dos puntos clave. Inicialmente, advierten que acceder a los planteamientos de Washington hubiera significado una "rendición ante los excesos" del mandatario estadounidense. En segundo lugar, Teherán mantiene firmes otras dos condiciones: "la necesidad de que Estados Unidos pague reparaciones de guerra y la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz".

Cabe destacar que, previo a la difusión de su mensaje en redes sociales, el presidente de Estados Unidos sostuvo un breve intercambio de opiniones con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Aunque los detalles de dicho diálogo se mantienen en secreto, el líder israelí aprovechó una entrevista transmitida por la cadena estadounidense CBS para lanzar una advertencia. Pese al alto el fuego actualmente vigente, Netanyahu aseguró que la pugna con Irán "todavía no se ha acabado".

Para profundizar en su postura, el primer ministro detalló que "aún quedan plantas de enriquecimiento que deben desmantelarse. Aún hay grupos afines a Irán que lo apoyan. Aún pretenden producir misiles balísticos". Finalmente, la autoridad israelí alertó sobre el escenario futuro señalando que "hemos debilitado gran parte de estos recursos, pero siguen ahí, y aún queda trabajo por hacer".

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