Donald Trump elogia a Xi Jinping y augura nueva era en vínculos entre EE.UU. y China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció "un futuro fantástico" para las relaciones de su país con China, en un encuentro con su homólogo en el gigante asiático, Xi Jinping, al que también asistieron los "30 mejores" empresarios de EEUU.

"Tengo un gran respeto por China y el trabajo que has hecho. Eres un gran líder", dijo Trump a Xi desde el otro lado de una gran mesa donde el inquilino de la Casa Blanca consideró "un honor" tanto estar en dicho encuentro como "ser (su) amigo".

Luego presentó la reunión como "la cumbre más grande de la historia" y aludió a la delegación de empresarios de la que se ha rodeado como "los mejores empresarios (...) del mundo". "Y están aquí hoy para presentar sus respetos a usted y a China, esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte", agregó.

Lo hizo en un encuentro en el que Xi argumentó que los "intereses comunes" de China y Estados Unidos "superan sus diferencias" y que una relación estable entre Pekín y Washington "beneficia" al mundo.

"Ambas partes deben ser socias, no adversarias, para alcanzar el éxito mutuo", defendió, mostrando interés en abordar con Trump "cuestiones importantes" que afectan a los dos países y al mundo, para "navegar" las relaciones bilaterales.

SITUACIÓN CON TAIWÁN

Sin embargo, el presidente Xi Jinping advirtió frente a su par estadounidense que "independencia de Taiwán y paz en el estrecho" son ideas "incompatibles" y que si Washington y Pekín "no gestionan bien" este asunto "surgirán fricciones e incluso conflictos" entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a "una situación muy peligrosa".

"Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", manifestó Xi.

Describiendo la cuestión de Taiwán -aliado de EEUU- como "el asunto más importante en las relaciones" entre ambos países, el mandatario chino dijo que "la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles".

Con todo, el presidente del gigante asiático agregó un punto para el diálogo tras manifestar su firme postura, al subrayar que "mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y EE.UU.".

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