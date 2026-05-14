Apagón total en Cuba: Gobierno confirma que se agotaron las reservas de diésel y fuel oil

Las autoridades de Cuba confirmaron que no queda "absolutamente nada" de diésel ni fuel oil y advirtieron que la condición es "crítica", a causa del impacto del endurecimiento por parte del bloqueo de Estados Unidos a la isla desde principios de este año.

"No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente de diésel", ha dicho el ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy.

"Lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, que sí ha crecido la producción, y el crudo nacional, que sí viene creciendo la producción", ha sostenido en una entrevista con medios cubanos y retransmitida por la Presidencia de Cuba en redes sociales.

"La situación es muy tensa. El efecto del bloqueo nos está haciendo mucho daño, seguimos sin recibir combustible", ha explicado, antes de incidir en que este "férreo bloqueo energético" tiene lugar tras "un bloqueo desde hace muchos años", por lo que las recientes medidas "agudizaron y tensaron más la situación económica y energética del país".

De la O Levy ha especificado que Cuba estuvo sin recibir combustible durante cuatro meses, hasta la llegada de "un donativo" de Rusia con "unas 100.000 toneladas de crudo", lo que permitió aliviar ligeramente la situación durante el mes de abril, si bien la situación vuelve ya a sus peores momentos.

"Esa es la principal causa de las largas horas de afectaciones, a las que se suma también el estado técnico del parque tecnológico", ha manifestado el ministro, quien ha resaltado que la escasez de combustible provoca que la salida del sistema de cualquier unidad termoeléctrica por avería o mantenimiento derive en apagones.

"Actualmente estamos con más temperaturas y solamente el sistema electroenergético está trabajando con las termoeléctricas, con el gas y los parques solares fotovoltaicos", ha apuntado.

Así, ha recalcado que "los apagones ahora están en el orden de 20 ó 22 horas y cuando viene (el servicio) son dos horas, hora y media, dos horas, tres horas, cuatro horas en algunos circuitos".

"De lo poco que estamos generando, se están protegiendo todos los hospitales, lugares económicos de alta prioridad y otra cantidad de circuitos que tienen que protegerse porque son el respaldo de las fluctuaciones del sistema", ha argumentado.

"Los sistemas eléctricos trabajan con reserva (...) nosotros no contamos con esa reserva. Esa reserva se fue perdiendo durante los años a partir de la situación económica y financiero producida en un 99,9% producto del bloqueo", ha lamentado.

"Seguiremos bloqueados, pero seguiremos resistiendo y seguiremos encontrando soluciones, seguiremos buscando alternativas propias, nacionales, con nuestros recursos", ha destacado.

BÚSQUEDA DE "ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS"

En este sentido, ha hecho hincapié en que las autoridades cubanas trabajan en la búsqueda de "alternativas energéticas" que "puedan ser sostenibles", al tiempo que ha reiterado que el Gobierno "está abierto a comprar combustible".

"No nos negamos a que nadie que nos venda combustible, poder comprarlo", ha dicho el ministro, que ha remarcado que "en ningún momento se ha detenido la búsqueda de las negociaciones para la búsqueda de combustible, de todos los tipos necesarios".

"Siguen las negociaciones, pero en condiciones extremadamente diferentes, inclusive ahora los precios por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la problemática en el estrecho de Ormuz", ha dicho De la O Levy, quien ha destacado la existencia de "muchas dificultades" derivadas de las múltiples sanciones impuestas por Estados Unidos contra la isla caribeña.

Washington impuso en enero un bloqueo petrolero a la isla, amenazando con sanciones y aranceles a cualquier país que entregue energía a Cuba, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

EEUU OFRECE AYUDA DE US$100 MILLONES

Las palabras del ministro cubano llegan después de que el Departamento de Estado estadounidense ofreciera una ayuda humanitaria adicional valorada en 100 millones de dólares que "se distribuiría en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza".

"La decisión de aceptar nuestra oferta de ayuda o denegar una asistencia vital que salva vidas recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una ayuda fundamental", dijo, antes de recalcar que el objetivo de Washington es seguir "buscando reformas significativas del sistema comunista cubano".

La "oferta" fue publicada en el marco de una visita oficial a Pekín por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. El gigante asiático es precisamente uno de los principales aliados de La Habana y uno de los principales responsables de la entrega de ayuda exterior a la isla.

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