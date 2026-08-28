Donald Trump asegura haber alcanzado con Venezuela el "mayor acuerdo de petróleo de la historia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con Venezuela que otorgaría a su país el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

El mandatario calificó el pacto como "el mayor acuerdo petrolero de la historia" y aseguró que fue negociado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, junto con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y empresas privadas.

"Han asegurado el control mayoritario de Estados Unidos sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela, sin coste para el contribuyente estadounidense", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump sostuvo que la operación "más que duplica" las reservas petroleras estadounidenses, aumentará el suministro y permitirá reducir sustancialmente el precio de la gasolina en el país a largo plazo.

El presidente no precisó detalles como qué significa jurídicamente el "control mayoritario", qué empresas privadas participan, cuáles son los yacimientos incluidos ni qué recibirá Venezuela a cambio.

Por el momento, el gobierno venezolano no ha confirmado públicamente el acuerdo ni se han publicado documentos con los términos del mismo.