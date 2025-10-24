Donald Trump advierte que combate contra el narcotráfico seguirá por tierra: "Los perseguiremos y los eliminaremos"

Tras los dos últimos bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Océano Pacífico, con cinco víctimas fatales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "la tierra será lo siguiente", aunque no indicó dónde seguirá su campaña contra la entrada de drogas en el país norteamericano.

En un encuentro con la prensa y otros miembros de su Administración, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al que le ordenó: "Ve al Congreso y cuéntaselo". "¿Qué van a hacer? ¿Decir 'Vaya, no queremos detener el flujo de drogas'?", ironizó con respecto al posible rechazo por parte de la oposición.

Tras ejecutar el martes y el miércoles dos ataques contra supuestas narcolanchas en el Pacífico oriental -matando a sus dos y tres tripulantes, respectivamente-, el inquilino de la Casa Blanca apuntó a que el tráfico de drogas llegaría "un poco más por tierra", donde las Fuerzas Armadas estadounidenses atacarían "muy duro".

Ahora, anunciando ya su intención de emprender operaciones militares en tierra aunque sin precisar dónde, Trump quiso subrayar que el tráfico por tierra va a ser "mucho más peligroso para ellos", los supuestos traficantes.

"Vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país", declaró el mandatario en respuesta a una posible declaración de guerra contra cárteles de la droga.

En esta línea, Hegseth manifestó su "mensaje a estas organizaciones terroristas extranjeras: los trataremos como hemos tratado a Al Qaeda. Los encontraremos. Mapearemos sus redes. Los perseguiremos y los eliminaremos".

CRITICA A MÉXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA

Pese a no concretar en qué territorio tendrían lugar las operaciones militares de Estados Unidos, Trump concentró sus críticas en Colombia, México y Venezuela.

"Colombia es una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo", afirmó, agregando que "Colombia es muy mala".

Asimismo, dijo que "México está gobernado por los carteles", en lugar del Gobierno de su presidenta, Claudia Sheinbaum. "Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que considero extraordinaria", afirmó el mandatario republicano, que aseguró que su homóloga mexicana "es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por los carteles".

Paralelamente, se refirió también a Venezuela, un país del que expresó que en su Administración no están "muy contentos, por muchas razones", aunque el tema central de sus comentarios, el narcotráfico, es sólo "una de ellas".

