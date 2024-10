"Dirigí un escuadrón de la muerte": Expresidente filipino confesó que organizó matanzas para combatir la delincuencia

La estrategia de Duterte para combatir el crimen implicaba graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a manos de “escuadrones de la muerte”, según él mismo ha reconocido en varias ocasiones.

El escuadrón de la muerte

"No cuestionen mis políticas porque no ofrezco disculpas ni excusas. Hice lo que tenía que hacer y, lo crean o no, lo hice por mi país", afirmó Duterte en su declaración.

Duterte admitió haber alentado a la policía a matar a presuntos traficantes.

Y agregó: "Odio las drogas, no se equivoquen".

Negó, sin embargo, haber dado permiso a sus jefes de policía en Davao para matar sospechosos y aseguró que su "escuadrón de la muerte" estaba formado por "gánsteres... no policías".

"Puedo hacer la confesión ahora si quieren. Tenía un escuadrón de la muerte de siete personas, pero no eran policías, eran gánsteres", declaró.

Duterte, que mantuvo un tono desafiante, denunció que muchos criminales habían vuelto a delinquir después de que él acabara su etapa como presidente.

"Si me dan otra oportunidad, los eliminaré a todos", sentenció.