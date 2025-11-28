Dimite el asesor más cercano de Zelensky en medio de un escándalo de corrupción en Ucrania

La salida de Yermak del círculo de poder de Ucrania supone un duro golpe para Zelensky, cuando el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, tiene previsto llegar a Kiev a finales de esta semana para abordar el borrador de plan de paz de Trump.

Autoridades estadounidenses viajarán a Moscú la próxima semana y el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este viernes que respaldaba la oferta húngara de organizar una cumbre entre él y Trump en Budapest .

Putin ha seguido promoviendo las exigencias maximalistas de Rusia para poner fin a la guerra: el jueves afirmó que las fuerzas rusas tenían la iniciativa en el campo de batalla y que los combates solo terminarían cuando las tropas ucranianas se retiren de toda la región oriental del Donbás , incluidas varias ciudades estratégicamente importantes bajo control ucraniano.

"Si no se retiran, lo lograremos por la fuerza de las armas" , declaró Putin.

Horas antes del allanamiento en su domicilio, Yermak continuó explicando la postura de su gobierno ante la presión estadounidense para realizar concesiones territoriales a Rusia, que emprendió una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

"Mientras Zelensky sea presidente, nadie debe contar con que cedamos territorio. Él no cederá territorio", declaró Yermak al sitio web The Atlantic.

Yermak, de 54 años, admitió durante su entrevista que estaba sometido a una enorme presión para dimitir, y añadió que "el caso es bastante controvertido y debe realizarse una investigación objetiva e independiente sin influencia política".

La oficina anticorrupción de Ucrania y la fiscalía especializada en anticorrupción no explicaron por qué registraron su apartamento.

El escándalo

En las últimas semanas, un grupo de investigadores ha vinculado a varias figuras de alto perfil con un presunto escándalo de malversación de fondos por valor de US$100 millones en el sector energético.

Afirmaron haber descubierto un extenso plan para aceptar sobornos e influir en empresas públicas, incluida la compañía estatal de energía nuclear Enerhoatom.

Funcionarios rusos involucrados en el borrador del plan de paz de Trump han llamado la atención sobre las acusaciones de corrupción, lo que ha alarmado a los aliados de Kiev en la Unión Europea.

Ucrania es candidata a unirse a la UE y un informe de principios de este mes puso de manifiesto las dudas sobre su "compromiso con su agenda anticorrupción".

A principios de este año, Zelensky intentó limitar las competencias de las dos agencias anticorrupción, pero se vio obligado a dar marcha atrás casi de inmediato tras las protestas generalizadas y las objeciones de sus aliados occidentales.

Zelensky ya despidió a la ministra de Energía, Svitlana Grynchuk, y al ministro de Justicia, Herman Halushchenko, y varios sospechosos han sido detenidos.

El creciente escándalo de corrupción ha indignado a la opinión pública por las acusaciones de desvío de fondos de proyectos de infraestructura vitales para la protección del suministro eléctrico ucraniano.

Con el inicio del invierno, los ataques rusos han dañado gravemente la infraestructura energética de Ucrania, donde muchos ciudadanos están recibiendo solo unas pocas horas de electricidad al día.

Uno de los antiguos socios comerciales del presidente, Timur Mindich, abandonó el país tras las acusaciones de corrupción.

Mindich era copropietario del estudio de televisión Kvartal 95, donde despegó la carrera actoral de Zelensky antes de ser elegido presidente.

En las últimas semanas, la popularidad de Andriy Yermak cayó en picada y diputados de todos los partidos, incluido el suyo pidieron su destitución, al principio por considerar que tenía demasiado poder para ser un funcionario no electo, y más recientemente por el creciente escándalo de corrupción.