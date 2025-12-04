Difunden imágenes inéditas de la isla privada en el Caribe en la que Jeffrey Epstein cometió crímenes sexuales

Legisladores demócratas difundieron fotos y videos que muestran cómo era una de las islas privadas de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales que fue hallado muerto en prisión en 2019.
Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron este miércoles fotos y videos que muestran cómo era una de las islas privadas de Jeffrey Epstein, el multimillonario condenado por delitos sexuales que fue hallado muerto en prisión en 2019.
Las imágenes, registradas por las autoridades de las Islas Vírgenes estadounidenses, un archipiélago del Caribe perteneciente a EE.UU., muestran habitaciones, baños, salas de masajes y un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida.
También hay una pizarra en la que están escritas palabras como "power" (poder) y "deception" (que puede significar fraude, farsa o engaño). Uno de los videoclips difundidos es una grabación temblorosa realizada con una cámara de mano, filmada en la isla de Epstein, que comienza con una vista al mar, antes de que la persona que sostiene la cámara camine entre los arbustos hasta la zona de la piscina, que cuenta con elementos como estatuas de bronce.