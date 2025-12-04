Difunden imágenes inéditas de la isla privada en el Caribe en la que Jeffrey Epstein cometió crímenes sexuales

"Es hora de que el presidente Trump divulgue todos los archivos, ahora".

El teléfono de Epstein tenía botones de marcación rápida. Algunos de los contactos no son visibles, pero se pueden ver números para contactos como "NY Office", "Darren Off" y "Darren Cell".

El 20 de noviembre, el presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley que ordena la divulgación de los archivos del gobierno sobre Epstein , un punto de inflexión significativo en una disputa que duró meses sobre estos documentos.

Sin embargo, la divulgación de este miércoles no tiene relación con ese proyecto de ley.

Durante meses, Trump calificó las solicitudes para liberar los documentos como una "farsa" liderada por los demócratas para desviar la atención de sus logros.

Según Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Estados Unidos, no parece haber nada políticamente explosivo en las fotos y videos recientemente divulgados de la isla de Epstein.

"Los pocos detalles que existen —una escritura garabateada en una pizarra y algunos nombres en la marcación rápida de un teléfono— son enigmáticos o están ocultos", afirma Zurcher.

"Los demócratas en el Congreso, que han hecho públicos los archivos, pueden estar esperando que esta nueva divulgación mantenga el caso Epstein en las noticias y presione al Gobierno de Trump para que cumpla la ley federal y divulgue lo que sea que constituya los 'archivos Epstein' que posee".

El material de este miércoles está lejos de acercarse a los detalles mucho más explosivos que surgieron de los miles de correos electrónicos de Epstein publicados el mes pasado.