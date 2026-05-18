Díaz-Canel desafía a Washington: Cuba invoca el derecho a la “legítima defensa” ante la alerta de EE.UU. por drones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó este lunes el derecho de la isla a ejercer la “legítima defensa” frente a “cualquier agresión externa”, en medio de las crecientes tensiones con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el mandatario cubano sostuvo que "Cuba, como toda nación del mundo, tiene derecho a su legítima defensa ante cualquier agresión externa. Es un principio reconocido por la Carta de la ONU y el Derecho Internacional".

En esa misma línea, Díaz-Canel cuestionó a quienes, según afirmó, buscan justificar eventuales acciones contra La Habana mediante argumentos falsos o exagerados.

"Quienes pretenden agredir ilegítimamente a Cuba, se valen de cualquier pretexto", señaló el jefe de Estado.

Además, agregó que "no importa cuán mendaces y ridículos sean (esos argumentos) para justificar un ataque contrario a la opinión pública estadounidense y mundial. Lamentable que medios de prensa continúen siendo cómplices de semejante crimen".

Las declaraciones del mandatario se producen apenas un día después de que el portal estadounidense Axios informara que la supuesta compra de 300 drones militares por parte de Cuba habría encendido las alertas en Washington.

Según el reporte, autoridades estadounidenses temen que dichos equipos puedan ser utilizados eventualmente para atacar la base naval de Guantánamo, embarcaciones militares estadounidenses o incluso la ciudad de Key West, en el estado de Florida, ubicada a solo 144 kilómetros de territorio cubano.

En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, también endureció el tono durante la jornada del domingo y advirtió que la isla ejercerá su derecho a defenderse “hasta las últimas consecuencias” en caso de sufrir una agresión.

No obstante, el canciller alertó que un eventual conflicto podría derivar en “un baño de sangre”.

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