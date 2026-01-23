Detienen en México a exatleta olímpico canadiense al que acusan en EE.UU. de dirigir una red transnacional de narcotráfico

Por su parte, Patel dijo en un mensaje en X que la cooperación de México fue esencial para la captura de Wedding.

"Esta operación es el resultado de una gran cooperación y trabajo en equipo con el Gobierno de México. Un agradecimiento especial a nuestros extraordinarios socios en México que la facilitaron: la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el embajador Ron Johnson, Legat México y otros ", declaró.

Wedding había sido descrito or las autoridades estadounidenses como el "Pablo Escobar moderno" , en referencia al capo colombiano de la droga.

En noviembre Kash Patel declaró que Wedding era "responsable de maquinar un programa de narcotráfico y narcoterrorismo que no habíamos visto en mucho tiempo" .

Las autoridades creen que Wedding estaba detrás del asesinato de un testigo federal que colaboraba en un caso contra él.

Supuestamente puso una recompensa de US$7.000 para que publicaran fotos del testigo y su esposa en un sitio de internet con sede en Canadá, The Dirty Newz, en octubre de 2024 para intentar localizarlo.

El sitio web ha sido retirado desde entonces por el FBI.

El testigo fue asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero.

Wedding también fue acusado de manipulación e intimidación de testigos, asesinato, blanqueo de dinero y tráfico de drogas.

Más de US$1.000 millones al año

Según las autoridades, el cartel liderado por Wedding operaba en Norteamérica y otros países y era el mayor proveedor de cocaína de Canadá.

Se calcula que el cartel tiene ingresos por más de US$1.000 millones al año.

El pasado noviembre fueron detenidos siete canadienses presuntamente vinculados al cartel en las provincias de Quebec, Ontario y Alberta, y fueron extraditados a Estados Unidos.

Se les imputaron delitos como conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas.

Entre ellos se encuentra Deepak Balwant Paradkar, un abogado canadiense acusado de prestar "una serie de servicios ilegales a Wedding y a su organización de narcotraficantes más allá del alcance de una relación normal entre abogado y cliente", según informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

Alegan que a Paradkar le pagaron con "relojes de lujo y honorarios adicionales por estos servicios ilegales".

Según la acusación, Paradkar aconsejó a Wedding y a su cómplice que asesinaran al testigo federal para evitar su extradición desde México por cargos penales.

El presunto cofundador de The Dirty Newz, Gursewak Singh Bal, de 31 años, fue uno de los detenidos en noviembre.

También fueron detenidos la colombiana Carmen Yelinet Valoyes Florez, de 47 años, que según las autoridades dirigía una red de prostitución de lujo en México y ayudó al cartel a encontrar al testigo federal, y Atna Ohna, de 40 años, de Quebec.

A Ohna se le acusa de contratar a un sicario para el cartel y de recibir posteriormente un "collar enjoyado" por su participación en la muerte del testigo.

Wedding compitió en eslalon gigante de snowboard para Canadá durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

Entre sus alias figuran "El Jefe", "Giant", "Public Enemy", "James Conrad King" y "Jesse King", según ha informado el FBI.