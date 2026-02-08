Detienen en Colombia a dos líderes de banda “La Empresa” requeridos por la justicia chilena

Este domingo se confirmó la detención en Colombia de Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional “La Empresa”, quienes son requeridos por la justicia chilena por los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, detalló que la captura se produjo en el municipio de El Dovio, Valle del Cauca, mediante una notificación roja de Interpol. Ambos detenidos son considerados cabecillas criminales de la organización, la cual operaba principalmente en Chile imponiendo cobros ilegales a través de préstamos tipo “gota a gota”.

Este sistema consiste en conceder créditos con altos intereses y bajo amenazas, coacciones o agresiones en caso de incumplimiento, afectando gravemente a sus víctimas. Según el ministro, la detención demuestra que “en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito” y refuerza la colaboración con países aliados para proteger a la ciudadanía.

Cabe recordar que en marzo de 2025, 23 colombianos vinculados a “La Empresa” fueron expulsados de Chile, mientras que otros 17 seguían siendo investigados por asociación ilícita, usura y lavado de dinero. La banda continúa siendo objeto de seguimiento por parte de autoridades internacionales.

Con estas detenciones, las autoridades buscan cerrar el cerco a la organización criminal transnacional, garantizar la legalidad y seguridad de las personas afectadas en Chile, y demostrar que la cooperación internacional es clave para combatir el crimen organizado.

PURANOTICIA