Detienen al líder de una de las principales organizaciones convocantes de las protestas y bloqueos en Bolivia

La Policía de Bolivia detuvo este miércoles a Vicente Salazar, líder de una de las principales organizaciones convocantes de las protestas y bloqueos desatados hace más de un mes contra las políticas del presidente Rodrigo Paz.

Efectivos de la Policía desplegados en La Paz arrestaron al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, a su llegada a la capital boliviana junto a otros manifestantes para participar en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

Durante el operativo, los agentes emplearon además gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, según consigna la agencia de noticias estatal ABI, que recuerda que la Policía de La Paz había advertido horas antes a la ciudadanía que no circulara por el centro de la localidad a partir del mediodía tras detectar la presencia de "personas portando palos, hondas, petardos, dinamita y otros objetos" en la movilización anunciada.

Las protestas estallaron en La Paz hace ya más de 40 días y se han ido extendiendo a otras partes del país, con enfrentamientos con las fuerzas policiales y el levantamiento de cerca de cien bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz y Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales.

A la huelga indefinida convocada por la COB, el principal sindicato del país, se han sumado los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales.

En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia de Paz.

(Imagen: El Alto es Noticia)

PURANOTICIA