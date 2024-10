Detienen al ex CEO de Abercrombie & Fitch en caso de tráfico y explotación sexual

Varios le dijeron a la BBC que el intermediario u otros reclutadores les hablaron de la posibilidad de trabajar como modelos para A&F.

"El precio era cumplir"

David Bradberry, entonces aspirante a modelo de 23 años, dijo que le habían "dejado claro" que, si no le practicaba sexo oral a Jacobson, no conocería a Jeffries , el director ejecutivo de A&F.

Afirmó que el lugar era "apartado" y que la presencia de personal de Jeffries, vestido con uniformes de A&F, supervisando los eventos hizo que "no se sintiera seguro para decir 'no' o 'no me siento cómodo con esto'".