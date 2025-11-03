Detienen a la exabogada principal del Ejército de Israel que divulgó video de abusos de soldados contra un palestino

La exabogada principal del ejército de Israel fue arrestada , en medio de un creciente enfrentamiento político por la filtración de un video que supuestamente muestra el abuso severo de un prisionero palestino a manos de soldados israelíes.

La mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi renunció como la Abogada Militar General de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) la semana pasada, manifestando que asumía la responsabilidad total por la divulgación del video.

El domingo, la historia dio un giro más cuando la abogada fue reportada como desaparecida , lo que llevó a que la policía pusiera en marcha un operativo de búsqueda de varias horas en una playa al norte de Tel Aviv.

Posteriormente, fue encontrada viva y en buen estado , informó la policía, pero fue detenida .

Las consecuencias del video filtrado se están intensificando día a día.

La grabación, emitida en agosto de 2024 en un canal noticioso israelí, muestra a soldados reservistas en la base militar Sde Teiman en el sur de Israel que apartan a un detenido, luego lo rodean con escudos antimotines para bloquear la visibilidad mientras - según se alega- es golpeado y penetrado en el recto con un objeto punzante.

FILTRACIÓN CONTRA LA PROPAGANDA

Este lunes se supo que el detenido en cuestión fue liberado a Gaza en octubre como parte de un canje con Hamás de prisioneros convictos y detenidos sin causa por Israel a cambio de los rehenes que seguían vivos capturados por el grupo extremista palestino el 7 de octubre de 2023.

La semana pasada, se abrió una investigación criminal sobre la filtración del video.

La general Tomer-Yerushalmi fue dada de baja mientras se realizaba dicha investigación.

El viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que no se le permitiría regresar a su cargo.

Poco después de eso, la general Tomer-Yerushalmi renunció.

En su carta de dimisión, dijo que asumía la responsabilidad total de todo material que hubiese sido divulgado a los medios desde la unidad.

"Autoricé la divulgación del material a los medios en un intento de contrarrestar la propaganda falsa contra las autoridades policiales del ejército", expresó.

Eso es en referencia a los intentos de algunos políticos de derecha en Israel que sostienen que las acusaciones de abuso severo sobre el palestino detenido habían sido inventadas.

La exabogada militar añadió: "Es nuestro deber investigar cada vez que haya una sospecha razonable de actos de violencia contra un detenido".

Después de su renuncia, el ministro Katz emitió una virulenta condena de su conducta.

"Quienquiera que disemine libelos de sangre contra las tropas de las FDI no es apta para vestir el uniforme del ejército", declaró.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se hizo eco de las palabras de su ministro de Defensa el domingo y dijo que el incidente en Sde Teiman fue "tal vez el ataque de relaciones públicas más severo que el estado de Israel ha experimentado desde su establecimiento".

Horas después, empezaron a aparecer informes en los medios israelíes de que la general Tomer-Yerushalmi estaba desaparecida, generando temores de que un escándalo político hubiera tomado un giro trágico.

Se lanzó un intenso operativo de búsqueda. Varias horas después, fue encontrada "a salvo y en buen estado de salud" en la región costera de Herzliya, informó la policía israelí.

Durante la noche, un portavoz de la policía anunció que dos personas fueron arrestadas bajo sospecha de "filtraciones y otras ofensas criminales serias" como parte de una investigación.