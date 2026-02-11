Destapan redes de hombres que graban y venden videos de miles de mujeres durante sus salidas nocturnas alrededor del mundo

Si bien resultó relativamente fácil identificar a muchas de las mujeres que aparecen en los videos, fue más difícil localizar a los hombres que dirigen los canales. No usan sus nombres reales en línea, pero varios fueron identificables mediante datos disponibles públicamente.

El canal que publicó el video de Grace y Sophie está dirigido por un hombre que identificamos como Florjan Reka, de 35 años y residente en Suecia .

Dirige uno de los canales de YouTube más prolíficos de su tipo, con casi 200 millones de visualizaciones y 399.000 suscriptores , y también tiene una página de Facebook con más de 600.000 seguidores.

Se descubrió que había registrado su canal como empresa en Suecia, donde afirma realizar "actividades de influencers, marketing y publicidad" .

Para ver cómo operaba, se infiltraron durante el ajetreado fin de semana de Halloween en el centro de Manchester.

La primera noche, después de esperar durante horas, vieron a Reka caminando rápidamente poco antes de las 2:00 con otro hombre , a quien luego identificaron como su hermano, Roland.

En un momento dado, los hermanos parecieron fingir que miraban sus teléfonos a la altura de la cintura. Pero en realidad sostenían cámaras separadas al mismo nivel y grababan a las mujeres que pasaban justo a su lado . Los hermanos parecían no darse cuenta de que los estábamos observando.

Observamos a la pareja, que se separaba para filmar afuera de diferentes clubes y se volvía a reunir a lo largo de la noche. En la segunda noche de ese fin de semana, llevaban máscaras negras, camuflándose con los asistentes disfrazados .

Durante los días siguientes comenzaron a aparecer nuevos videos de las calles de Manchester en varias cuentas de redes sociales que están vinculadas a Florjan Reka.

Las imágenes publicadas coincidían con los ángulos desde los que vimos a los hermanos filmando.

Al principio de un video publicado en el canal que vincularon con Roland Reka, se puede ver a una mujer intentando subirse la falda que se le había resbalado . En otras imágenes las mujeres se alejan caminando pero la cámara las graba desde un ángulo bajo, con las nalgas al descubierto .

En un video, publicado en la página de Facebook de Florjan Reka, la cámara se detiene en el escote de una mujer mientras se acomoda la blusa .

En todos los videos, ninguna de las mujeres parece saber que las están grabando .

Intentaron contactar con Florjan Reka para obtener comentarios en los meses posteriores a Halloween. Al no responder, viajaron a Suecia para intentar hablar con él.

Ignoró las preguntas en ambas ocasiones y no respondió a una carta que se le dejó en su buzón.

Durante Halloween en Manchester, también vieron a otros tres hombres grabando a mujeres. Parecían conocerse entre sí y a los hermanos Reka, y todos se detuvieron a hablar en varios momentos de la noche.

Uno de ellos era Dean Hill, un taxista de 36 años que trabaja en la zona. Se le vio grabando con una pequeña cámara cerca del pecho mientras pasaba junto a grupos de chicas, antes de retroceder para grabarlas por detrás.

La BBC vio cientos de horas de sus videos. En algunas de las grabaciones, similares a las publicaciones de los hermanos Reka, Hill parece seguir a mujeres mientras intentan bajarse las faldas o ajustarse la ropa. En una, la cámara sigue a una mujer disfrazada de Halloween durante casi dos minutos y en un momento dado parece acelerar para alcanzarla.

Hill niega rotundamente cualquier irregularidad y le dijo a la BBC que no graba a personas ni partes íntimas del cuerpo y que su cámara está visible en todo momento.

"No grabo bajo faldas, partes íntimas del cuerpo ni ningún tipo de desnudez. No he realizado grabaciones voyeristas ni debajo de una falda, y mis videos no contienen contenido sexual explícito", declaró en un mensaje.

"Las imágenes no son selectivas ni se dirigen a ningún grupo en particular. Reflejan a quienes se encuentren en espacios públicos en el momento de la grabación".

"Soy consciente de que algunos creadores de contenido en línea pueden incurrir en prácticas inapropiadas; sin embargo, mi canal no lo hace. Cualquier sugerencia en contrario no refleja la naturaleza ni el propósito de mi contenido", indicó.

Otro hombre, con quien contactamos a través de sus canales de comunicación, pero que no pudimos identificar, también negó haber hecho algo incorrecto o infringido alguna regulación. Dijo que solo grababa videos de vida nocturna y paseos, y añadió que había eliminado varias de sus publicaciones.

La policía no ha acusado a ninguno de los hombres que hemos investigado de ninguna actividad delictiva.

La policía de Manchester arrestó a un hombre en 2024 bajo sospecha de acoso y hostigamiento tras denuncias de videos similares de mujeres saliendo de noche.

La policía afirmó que se trataba del primer arresto de este tipo en el país. Sin embargo, este mes anunció que no tomaría más medidas contra el sospechoso debido a las "limitaciones de la legislación vigente", y añadió que estaba explorando "vías civiles" para abordar el problema.

La industria de grabar a escondidas a mujeres saliendo de noche podría estar generando "ingresos multimillonarios", afirma la profesora Annabelle Gawer, directora del Centro de Economía Digital de la Universidad de Surrey, Inglaterra.

"Hablamos de miles de millones de visualizaciones acumuladas en todo este ecosistema", afirma, y añade que un video con un millón de visualizaciones podría generar hasta US$6.800.

Según la legislación de Reino Unido, grabar en lugares públicos rara vez es ilegal, pero para muchas de las mujeres con las que hablamos el hecho de que estos videos generen ingresos para sus creadores las deja sintiéndose indignadas y frustradas.

La legislación sobre este tipo de contenido se encuentra en una "zona gris", afirma Honza Cervenka, abogado de la firma McAllister Olivarius especializado en abuso sexual basado en imágenes.

"Se encuentra en la línea divisoria de diversos delitos, como el voyeurismo y el acoso, lo que le ha dado el espacio para crecer y expandirse", afirma.

Para que se considere el delito de acoso, debe haber una "línea de conducta" de dos o más incidentes de acoso, que pueden incluir "acoso en la calle y luego acoso en línea, publicar el video o compartirlo", explica Cervenka.

Publicar un video y luego usar la imagen de una mujer como miniatura en otros videos puede constituit acoso, añade.

YouTube desactivó dos cuentas vinculadas a Florjan Reka después de que contactáramos a la empresa con los resultados de nuestra investigación.

En una publicación en X, Florjan Reka solicitó a YouTube que revise la decisión, afirmando que solo publica "videos de recorridos a pie públicos".

Varios de los videos que compartimos con YouTube siguen en línea. La plataforma de videos afirma que "aplica rigurosamente" sus normas comunitarias. Añade que, a finales de 2025, eliminó 1,8 millones de videos por infringir sus políticas de acoso.

Las demás cuentas que vinculamos a hombres individuales siguen en línea. Un hombre parece haber cambiado el nombre de su canal, otro eliminó todo su contenido.

TikTok eliminó cuatro canales que compartieron con ellos.

Los canales que enviamos a Meta, que gestiona Facebook e Instagram, siguen activos. La empresa nos informó que eliminó contenido que infringía sus políticas.

El video de Grace y Sophie es uno de los muchos que se han eliminado.

Las hermanas dicen que es una pequeña victoria para ellas, pero Grace no está segura de si esto marcará una diferencia.

"Él tiene el video donde aparezco en su teléfono o en su computadora. ¿Qué le impide volver a compartirlo?", dice.