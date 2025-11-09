Después del "Kalmaegi", devastador supertifón "Fung Wong" llega a Filipinas

El supertifón 'Fung-wong' tocó tierra este domingo en la costa noreste de Filipinas y comenzó a arrasar todo a su paso con un saldo provisional de dos muertos, un millón de evacuados y enormes daños materiales en un país todavía renqueante por el catastrófico recorrido hace unos días del tifón 'Kalmaegi', que dejó al menos 224 fallecidos.

'Fung-wong', según las primeras estimaciones de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas (PAGASA), ha tocado tierra en la ciudad de Dinalungan sobre las 21.10 horas, hora local, con vientos máximos sostenidos de 185 km por hora cerca del centro y ráfagas de hasta 230 km/h.

Los dos fallecidos han sido identificados en la provincia oriental de Catanduanes y en la ciudad de Catbalogan, en la provincia también oriental de Samar. El primero por inundaciones repentinas, el segundo sepultado por escombros arrastrados por la supertormenta.

Las provincias del norte están siendo azotadas por vientos destructivos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas. En estos momentos, la zona metropolitana de Manila también sufre fuertes vientos y lluvias torrenciales.

La provincia de Aurora se extiende a lo largo de la costa este de Filipinas y su punto más meridional se encuentra a unos 140 kilómetros de la capital.

El enorme diámetro del supertifón alcanzará incluso las Visayas y Mindanao. Tras tocar tierra, 'Fung-wong' atravesará el terreno montañoso del norte de Luzón y emergerá sobre el golfo de Lingayen o las aguas costeras de Pangasinan o La Unión el lunes por la mañana.

Entretanto, la Oficina de Defensa Civil (OCD) del país ha instado a la población a seguir una serie de medidas de evacuación preventiva, ante la amenaza que representa el tifón, que podría seguir afectando directamente a hasta 54 provincias, incluyendo la región metropolitana de Manila, en los próximos días. Desde la OCD estiman que este fenómeno podría afectar en total a más de 60 millones de personas, apunta el mismo medio.

Por ello, se han ya iniciado evacuaciones preventivas en comunidades de bajo nivel y alto riesgo y se ha recomendado a los habitantes cercanos a los ríos limpiar sus áreas, y a quienes viven en zonas propensas a deslizamientos, no regresar a sus hogares hasta que las autoridades lo consideren seguro.

MÁS DE UN MILLÓN DE EVACUADOS

Las autoridades filipinas han informado de que este domingo más de 1,17 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares en las provincias orientales, centrales y septentrionales, incluida la región metropolitana de Manila, así como de las primeras dos muertes registradas esta jornada.

"Volvemos a pedir a la población que se prepare, siga las advertencias y aplique medidas preventivas a medida que se acerca el tifón", ha instado el administrador adjunto de la OCD, Bernardo Rafaelito Alejandro, quien ha pedido a los filipinos cooperación y calma. "Tenemos protocolos que seguir y esto es por nuestra seguridad", ha tranquilizado.

PURANOTICIA