Despliegue histórico en Medio Oriente: EE. UU. moviliza tres portaaviones para blindar el Estrecho de Ormuz

Un movimiento militar que no se veía desde el punto más álgido de las guerras de Irak y Afganistán en 2003 se concretó en las últimas horas. Según detalló el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), la flota norteamericana apostada en Medio Oriente acaba de integrar a sus filas al imponente portaaviones "George H.W. Bush", marcando un despliegue sin precedentes en más de 20 años.

La embarcación ya está posicionada dentro del área de operaciones del Centcom. Su travesía comenzó el pasado 31 de marzo, cuando zarpó desde la base naval de Norfolk, ubicada en Virginia. Desde allí, la nave navegó hasta el océano Índico, cruzando previamente por el canal de Mozambique en la punta sur de África.

Con esta llegada, el navío unirá fuerzas con el "Abraham Lincoln" y con el "Gerald R. Ford", este último considerado el buque insignia de la Marina estadounidense. El objetivo principal de esta agrupación es afianzar el bloqueo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al perímetro del estratégico estrecho de Ormuz, una zona que ahora mismo se encuentra bajo control de Irán.

Esta tríada de portaaviones encabeza una masiva movilización marítima compuesta por una docena de buques de combate. Dentro de esta poderosa flota se contabilizan los destructores 'Spruance', 'Michael Murphy', 'Donald Cook', 'Mahan', 'Winston S. Churchill', 'Frank E. Petersen', 'Mason', 'Ross' y 'Bainbridge'.

Al agrupar todo este potencial, las fuerzas de Estados Unidos disponen en la región de 15.000 marineros e infantes de marina, además de un arsenal aéreo que supera las 200 aeronaves. Este equipamiento incluye cazas F-18 y F-35, helicópteros MH-60 y aviones para aerotransporte CNM-22B Osprey. Todo este contingente busca consolidar un cierre perimetral que, hasta ahora, ha impedido el paso a más de una treintena de cargueros.

Además, como resultado de este despliegue militar de Estados Unidos en la zona, las tropas ya han procedido a incautar dos petroleros vinculados a Irán. De acuerdo a los reportes, una de estas retenciones se llevó a cabo en aguas del océano Índico.

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