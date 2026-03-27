Desaparecen dos embarcaciones mexicanas con ayuda humanitaria rumbo a Cuba: se activa operativo internacional de búsqueda

Las labores de rastreo para hallar dos navíos de origen mexicano, que se dirigían a la isla cargados con suministros humanitarios, han movilizado a las autoridades de ambos países en las últimas horas. Las embarcaciones, que integran el denominado Convoy Nuestra América, perdieron contacto tras haber salido el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado caribeño de Quintana Roo.

Ante esta situación, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, manifestó públicamente su inquietud por el paradero de la tripulación y la carga. El jefe de Estado aseguró este viernes que su administración está desplegando todos los recursos técnicos y humanos necesarios para colaborar en las tareas de salvamento en el mar Caribe. "Expresamos nuestra especial preocupación por las dos embarcaciones mexicanas que transportaban ayuda solidaria a Cuba como parte del Convoy Nuestra América", señaló el mandatario a través de sus redes sociales.

El operativo de emergencia fue ratificado previamente por el gobierno de México, que activó formalmente los protocolos de búsqueda y rescate con el objetivo de dar con el paradero de estos barcos, cuyo destino final era el puerto de La Habana. Díaz-Canel enfatizó el compromiso total de su gobierno con la operación, declarando que "desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvamento de estos hermanos de lucha".

Esta iniciativa de asistencia solidaria, coordinada por la Internacional Progresista, busca trasladar apoyo a la isla. Hasta el momento, las brigadas de rescate mantienen el monitoreo constante de la ruta marítima para intentar establecer una comunicación o detectar señales de las naves desaparecidas.

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