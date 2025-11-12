Demócratas publican correos atribuidos a Epstein que indican que Trump "pasó horas" con una víctima de explotación sexual

Nuevos documentos publicados por los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. parecen mostrar que el presidente Donald Trump fue mencionado varias veces por el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein en emails que intercambió con su socia Ghislaine Maxwell y con el escritor Michael Wolff, autor de varios libros sobre el mandatario.

Los representantes demócratas difundieron un supuesto correo de Epstein de 2011 en el que le indicaba a Maxwell que Trump "pasó horas" en su casa con una persona a la que los demócratas describen como víctima de explotación sexual y cuyo nombre aparece tachado en la publicación para preservar su intimidad.

En el mismo email, Epstein se habría referido a Trump como "el perro que aún no ha ladrado".

Los demócratas también publicaron otro supuesto correo de Epstein de 2019 en el que le dice a Wolff que Trump "sabía lo de las chicas", aparentemente en referencia a las jóvenes explotadas sexualmente por él.

Según el escrito, el ahora presidente le habría pedido a Maxwell que dejara de suministrarle jóvenes al propio Epstein, quien se suicidó en 2019 en una cárcel de alta seguridad de Nueva York mientras esperaba ser enjuiciado.

Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión en EE.UU. por trata de personas con fines sexuales.

En un tercer correo electrónico de 2015, Wolff avisa de que que la cadena CNN planeaban preguntarle a Trump -entonces candidato en las primarias republicanas de cara a las presidenciales de 2016- por su relación con Epstein, quien en el intercambio pregunta al escritor: "Si tuviéramos que prepararle una respuesta, ¿cuál crees que debería ser?".