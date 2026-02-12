Delincuentes chilenos robaron más de US$5,5 millones a cajeros automáticos en EE.UU.

Un miembro de una sofisticada banda chilena dedicada al robo de cajeros automáticos que utilizaba disfraces y bloqueadores de teléfonos celulares para robar millones de dólares en robos en toda la costa oeste de Estados Unidos se declaró culpable de cargos federales.

Según informó Los Ángeles Time, Maite Celis Silva, una chilena de 27 años, admitió haber arrendado propiedades vacacionales cerca de bancos en California, Oregón y Washington mientras el equipo de robo investigaba cajeros automáticos para atacar.

Según las autoridades, quienes dijeron que las casas arrendadas se usaban como áreas de preparación para el equipo de 10 personas, que usaba disfraces de construcción, sopletes y bloqueadores de teléfonos celulares para entrar en cajeros automáticos y bancos y robar efectivo entre mayo y octubre de 2024.

Silva estuvo involucrada en robos que totalizaron más de 5,5 millones de dólares, dijeron los fiscales federales.

Los persecutores presentaron cargos contra la tripulación de 10 personas en octubre, y Silva llegó a un acuerdo este mes mientras enfrentaba 10 cargos de robo a un banco y un cargo de conspiración para cometer un robo a un banco. Aceptó declararse culpable de un cargo de cada uno.

Los cargos aún están pendientes contra los otros nueve presuntos miembros de la tripulación.

Silva será sentenciado el 1 de junio y enfrenta una pena máxima de 20 años por robo bancario y cinco años por conspiración. Sin embargo, como parte del acuerdo, la Fiscalía acordó recomendar una reducción de la pena.

(Imagen: Los Angeles Time)

PURANOTICIA