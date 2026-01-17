Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la destitución de Álex Saab como ministro del Poder Popular para la Industria, en medio de una amplia reconfiguración de su gabinete tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y la presión internacional sobre el gobierno venezolano.

Rodríguez comunicó la decisión a través de su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento al exministro por “su labor al servicio de la Patria”, señalando que asumirá nuevas responsabilidades dentro del Estado venezolano.

La remoción de Saab ocurre mientras la presidenta encargada fusiona el Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional, creando una nueva cartera económica que será liderada por Luis Antonio Villegas, en un intento por agilizar la gestión económica del país y responder a los desafíos actuales.

Álex Saab, empresario colombiano de origen libanés, ha sido vinculado por autoridades internacionales y medios como figura clave y testaferro del régimen de Maduro, con investigaciones por presuntas operaciones financieras opacas y lavado de dinero que llevaron a su detención en 2020 en Cabo Verde y posterior extradición a Estados Unidos.

El cambio ministerial se inscribe en el marco de una amplia reestructuración del Ejecutivo venezolano, en la que Rodríguez ha designado también nuevos titulares para otras carteras como Transporte, Comunicación e Información, y Ecosocialismo, en su intento por consolidar su liderazgo y buscar estabilidad política y económica en el país tras el reciente cambio de poder.

