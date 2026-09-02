Delcy Rodríguez asegura que "habrá" elecciones cuando Venezuela "esté preparada"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, garantizó este miércoles que "habrá proceso electoral" en su país cuando el mismo esté preparado, a la par que aseguró haber trabajado "sin descanso" para que ello ocurra "cuando corresponda".

"He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada, cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá", aseguró en una rueda de prensa en Caracas, junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright -quien visitó el país al calor del pacto petrolero recientemente alcanzado entre ambas naciones- en la cual insistió en que "habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada".

En esa misma comparecencia ante los medios, la interina de Miraflores insistió en que en Venezuela "hay una Constitución y un sistema electoral y democrático previsto en la Constitución", precisando que si bien ella no fija fecha, sí puede decir haber trabajado "sin descanso" desde que asumió la Presidencia en funciones.

"Desde el mes de enero, lo primero que hice fue llamar a la convivencia democrática, porque el camino que había tomado Venezuela no era un tema de elecciones", aseguró y añadió que, a su juicio, el país había tomado un sendero "donde el extremismo no ve beneficios" en "tremendos" acuerdos energéticos como el suscrito con Estados Unidos, donde "la intolerancia se impuso en las relaciones" y donde "el odio no permite ver al otro".

Seguidamente, Rodríguez aseguró que su Administración sigue trabajando "con las autoridades" en aras de que "definitivamente se levante el sistema de sanciones y la economía venezolana, el desarrollo social de Venezuela pueda darse sin ninguna dificultad".

Este mismo miércoles, interrogado por los medios en una rueda de prensa desde el Despacho Oval, se pronunció el presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que, por el momento, Venezuela no está preparada para unos comicios electorales.

"No creo que estén preparados todavía", sostuvo el mandatario que, a renglón seguido, se vanaglorió de haber "liberado de una dictadura" al pueblo venezolano, llevándose ahora "muy bien" con un Gobierno encabezado por una Delcy Rodríguez que, enfatizó, "está haciendo un trabajo muy, muy bueno".

Insistiendo así en que en Venezuela había "una dictadura muy poderosa y muy desagradable" hasta que, en enero de este mismo año, en un ataque estadounidense sobre Caracas fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump señaló que si bien Rodríguez "quiere" celebrar elecciones en el país, "aún no están preparados para ello", aunque "lo estarán pronto", auguró y añadió que su Administración está "deseando hacer y pronto".

(Imagen: EFE)

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