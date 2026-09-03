Defensa de Nicolás Maduro pide a la justicia de Estados Unidos desestimar cargos y alega inmunidad como jefe de Estado

La defensa del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la justicia de Estados Unidos que desestime la causa penal en su contra, argumentando que el dirigente cuenta con inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado.

La petición fue presentada por su abogado, Barry Pollack, quien sostuvo que el proceso constituye una vulneración a la inmunidad que, según planteó, históricamente protege a los jefes de Estado y a funcionarios extranjeros por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones oficiales.

"Este proceso judicial sin precedentes viola la inmunidad absoluta frente a la jurisdicción penal a la que tienen derecho desde hace cientos de años los jefes de Estado y los funcionarios extranjeros que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales", señala el escrito presentado ante el tribunal estadounidense.

El abogado agregó que la justicia de Estados Unidos "carece de competencia tanto en virtud de la inmunidad de jefe de Estado, como de la inmunidad basada en la conducta", por lo que, a su juicio, "debe desestimarse la causa" contra Maduro.

La solicitud era esperada desde hace meses y tomó especial relevancia luego de que el juez Alvin Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, fijara para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el exmandatario venezolano.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas. En el mismo proceso también está acusada su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida en Estados Unidos. Ambos rechazaron las acusaciones durante su primera audiencia, realizada en enero, y las calificaron como políticamente motivadas.

Según el documento presentado por Pollack, los hechos que sustentan los cargos corresponden a actuaciones que Maduro habría realizado en su calidad de funcionario estatal, incluyendo funciones diplomáticas, autoridad militar y policial, utilización de instalaciones del Estado y declaraciones públicas relacionadas con la política interna.

"La inmunidad soberana del derecho consuetudinario priva al tribunal de competencia para juzgar los cargos contra el Sr. Maduro, tanto en su calidad de jefe de Estado soberano como de funcionario extranjero procesado por actos atribuibles al soberano", sostuvo el abogado.

Junto con solicitar que se desestime la acusación, la defensa pidió que esto se haga "con perjuicio", lo que impediría que los mismos cargos puedan ser presentados nuevamente contra Maduro.

El escrito también recuerda que el exmandatario "se ha declarado inocente y niega rotundamente las acusaciones que se le imputan". En esa línea, su abogado afirmó que, si la causa llegara a juicio, "quedaría claro que ha sido acusado injustamente".

Cabe recordar que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su vivienda en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero. Desde entonces, ambos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

El exmandatario venezolano llegó por primera vez a la Presidencia en 2013. Tras su captura, Delcy Rodríguez, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidenta, asumió como presidenta encargada.

La Mandataria ha cuestionado el operativo estadounidense que terminó con la captura de Maduro, aunque también manifestó su disposición a establecer una nueva etapa de cooperación y diálogo con Washington.

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