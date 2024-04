Defensa de ex vicepresidente de Ecuador insiste en que detención fue ilegal y solicita su entrega a México o a otro país a la brevedad

El abogado, Andrés Villegas, quien defiende al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, insistió en que su detención fue ilegal y, a la vez, arbitraria y que esa acción demuestra que se transgredieron sus derechos humanos al haber sido privado de asilo que le había otorgado en la Embajada de México.

Estas declaraciones las formuló Villegas el jueves 11 de abril, en el marco de la audiencia judicial del recurso de habeas corpus contra la detención de Jorge Glas, oportunidad en la que pidió que el ex vicepresidente recupere su libertad y sea trasladado a alguna misión diplomática cercana en calidad de asilado.



Asimismo, aseguró que la resolución judicial que legalizó la detención de Glas, “tiene verdades a medias y una verdad a medias es igual a una mentira”, agregando que “es evidente que no existió orden de allanamiento” contra la Embajada de México.



Hay que mencionar que, hasta ahora, no se ha mostrado en forma pública la orden de allanamiento y el informe policial respecto de este operativo ha sido declarado secreto. “No sólo se violó el código penal (de Ecuador), sino también normas de derecho internacional universal y regional. Se violó el principio de inviolabilidad de misiones diplomáticas, y se llevaron bienes muebles como celulares y hasta una tableta electrónica de Jorge Glas”, señaló Andrés Villegas.



El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas fue detenido el viernes 5 de abril en la Embajada de México en Quito, donde había acudido en calidad de "huésped". En diciembre de 2023, había solicitado asilo, alegando "persecución política" por parte de las autoridades judiciales de su país.