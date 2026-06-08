"Deben dejar de 'disparar' de inmediato": Trump exige un freno a la escalada militar entre Israel e Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Israel e Irán a detener de manera inmediata las hostilidades, luego del intercambio de ataques registrado durante las últimas horas, una escalada que agrava el conflicto y amenaza el alto el fuego alcanzado en abril.

"Israel e Irán deben dejar de 'disparar' de inmediato", señaló el mandatario estadounidense en un breve mensaje publicado en su red social, tras la serie de bombardeos cruzados que se han intensificado desde la noche del domingo.

La nueva escalada se produjo después del recrudecimiento de los ataques israelíes en Beirut, Líbano, considerados una "línea roja" por Teherán. En ese contexto, Israel informó del lanzamiento de proyectiles desde territorio iraní hacia su país, en lo que sería una represalia por los bombardeos efectuados sobre los barrios del sur de la capital libanesa.

Posteriormente, el Ejército de Israel llevó a cabo nuevos ataques contra un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, ubicada en el oeste del país asiático. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber "respondido" mediante ataques dirigidos contra "industrias similares" en la ciudad israelí de Haifa.

Ante este escenario, Trump reiteró su llamado a que ambas naciones cesen las acciones militares. El mandatario ya había expresado previamente su rechazo a una eventual represalia israelí tras los ataques directos lanzados por Irán contra territorio israelí.

En esa línea, afirmó que solicitaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abstenerse de responder militarmente para favorecer una salida negociada a la crisis.

Asimismo, emplazó a las autoridades iraníes a poner fin a los lanzamientos de misiles y regresar a las conversaciones diplomáticas con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

"Lo que le sugeriría a Irán es: han lanzado sus misiles. Basta. Vuelvan a la mesa y lleguen a un acuerdo", apuntó el mandatario estadounidense en declaraciones recogidas por medios norteamericanos.

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