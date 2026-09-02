De la Espriella advierte que le devolverá la seguridad a Colombia "por la razón o por la fuerza"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, endureció su discurso contra el crimen organizado y advirtió que enfrentará a los grupos terroristas “con toda la capacidad del Estado”, descartando cualquier diálogo con ellos y asegurando que está dispuesto a recuperar la seguridad del país “por la razón o por la fuerza”.

"Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo, lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley y bajo el amparo del Estado de derecho hasta derrotar al crimen en todas sus expresiones", recalcó en un acto en Cúcuta, zona en la que las autoridades colombianas han intensificado sus acciones.

De la Espriella aseguró en que Colombia durante los últimos cuatro años, en referencia al mandato de Gustavo Petro,"estuvo regida por un gobierno complaciente con el terrorismo" y a su juicio esa experiencia "enseña que la normalización del delito es imposible".

De esta forma, señaló que su compromiso es "devolverle la seguridad a la patria por la razón o por la fuerza". "Tengo la decisión, la ardentía, el carácter y la autoridad para hacerlo. Cuento con una fuerza pública vigorosa y con los medios necesarios para derrotar al crimen", agregó y aseguró que confía en contar con los mandatarios municipales y distritales como aliados.

El nuevo mandatario colombiano, que no ha cumplido todavía el mes en el cargo, señaló que espera poder dejar una Colombia "convertida en un remanso de paz", "donde las familias puedan vivir sin miedo y donde la autoridad legítima del Estado se sienta en cada rincón".

En la misma línea, el ministro de Defensa colombiano, el general Jorge Mora, recalcó que "a los terroristas no se les negocia el miedo ni se les concede terreno". "Se les enfrenta con toda la capacidad legítima del Estado", ha incidido tras la ofensiva anunciada en respuesta al ataque del ELN con coche bomba en Cúcuta que se saldó con un muerto y once heridos.

"Lo ocurrido en Cúcuta demuestra que la reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública puede marcar la diferencia entre una amenaza y una tragedia", dijo y defendió la operación por la que Bogotá asegura haber frustrado otro posible ataque con coche bomba.

Mora avisó que Colombia "no se arrodilla ante el terrorismo". "La seguridad de los ciudadanos está primero, y quienes atenten contra ella deben responder ante la justicia", señaló.

(Imagen: Remitida / Handout por Presidencia De Colombia)

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