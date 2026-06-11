Cuba rompe récord histórico con más de 1.200 presos políticos en medio de una nueva ola represiva

El número de presos políticos y de conciencia en Cuba alcanzó en mayo un nuevo máximo histórico de 1.281 personas, según el más reciente informe de la organización no gubernamental Prisoners Defenders, que atribuye este incremento a una creciente ola represiva por parte del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.

La ONG sostiene que esta cifra representa apenas una parte de la situación que atraviesa la isla y denuncia un deterioro sostenido de las libertades fundamentales.

"Cuba alcanza en mayo un nuevo récord que sólo es la punta del iceberg de la desgracia que viven los cubanos", ha denunciado el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, advirtiendo de que "la comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado".

De acuerdo con la organización, durante mayo se registraron 28 nuevos casos de presos políticos y de conciencia, muchos de ellos vinculados a manifestaciones ciudadanas motivadas por los apagones, la falta de agua, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en el país.

Larrondo aseguró que la respuesta de las autoridades cubanas frente a la crisis ha sido profundizar la persecución contra la disidencia.

"Mientras desde 2021 el país se hunde en una crisis sin precedentes, marcada por apagones, hambre, falta de agua y colapso de todos los servicios básicos, la respuesta del régimen ha sido encarcelar, perseguir y sembrar el terror", ha lamentado, subrayando que "el terrorismo de Estado se ha convertido en la única política practicada" por el régimen de Díaz-Canel "para mantener el poder".

Según el dirigente de la organización, entre los nuevos detenidos figuran activistas, ciudadanos que denunciaron la situación del país en redes sociales y participantes en protestas pacíficas.

Según Larrondo, "entre los nuevos casos hay mujeres activistas, ciudadanos que denunciaron la realidad en redes sociales y personas detenidas tras potestas pacíficas". Asimismo, el último informe de la ONG también contabiliza a "adolescentes menores encarcelados en prisiones para adultos y víctimas de torturas, malos tratos y privación de atención médica".

El informe también pone el foco en la situación de Ernesto Brieva Sempé, detenido en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 y fallecido el pasado 13 de mayo tras años de encarcelamiento.

Prisoners Defenders ha denunciado la muerte bajo custodia de Ernesto Brieva Sempé, detenido en relación con las protestas del 11 de julio de 2021 y que falleció el 13 de mayo tras tras años de encarcelamiento, enfermedad renal crónica, desnutrición y falta de atención médica adecuada. Con él, son ya seis los presos políticos fallecidos bajo custodia o responsabilidad directa del régimen desde 2023.

La organización considera que este caso forma parte de una práctica sistemática dentro del sistema penitenciario cubano.

El presidente de la organización ha incidido en que "no son casos aislados, son el resultado una política sistemática de abandono, castigo y deshumanización".

Además, alertó sobre la situación sanitaria de cientos de reclusos. Según el informe, actualmente hay 449 presos políticos gravemente enfermos y otros 52 reclusos con trastornos graves de salud mental que no reciben atención médica adecuada en las cárceles del país.

Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que hay 449 presos políticos gravemente enfermos y otros 52 con trastornos graves de salud mental sin atención médica en las cárceles cubanas. "Cada día que permanecen encarcelados aumenta el riesgo de nuevas muertes", ha advertido.

Por otra parte, Prisoners Defenders cuestionó el alcance del indulto de 2.010 presos anunciado por las autoridades cubanas el pasado 25 de mayo.

Según la organización, tras revisar el listado de beneficiados, solo se ha constatado la excarcelación de un preso político, mientras que un segundo opositor incluido en el anuncio continúa encarcelado.

Por otra parte, Prisoners Defenders ha cuestionado el "supuesto indulto de 2.010 presos" anunciado por el régimen el pasado 25 de mayo, tras constatar una vez analizado el listado que solo un preso político ha sido excarcelado, subrayando que no ha sido sino "otra operación de propaganda". El otro preso político incluido en el indulto aún sigue encarcelado.

En ese contexto, Larrondo insistió en que la situación de los derechos humanos en Cuba continúa agravándose.

"Cuba vive la mayor ola represiva de las últimas décadas y miles de familias continúan pagando el precio de exigir una vida digna, libertad y derechos fundamentales", ha remachado Larrondo.

PURANOTICIA