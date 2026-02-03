Cuatro cosas que han cambiado en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro hace un mes

Para revertir esta percepción, el presidente de la Asamblea Nacional anunció una sorpresiva revisión del marco legal vigente, la cual ya produjo la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que revirtió parcialmente la política de estatización del sector petrolero impuesta por el fallecido Hugo Chávez desde 2007.

"Esas inmensas reservas de petróleo (de Venezuela) tienen que ser sacadas para convertirlas en escuelas, en hospitales , (…) debajo de la tierra no le sirven a nadie", justificó Jorge Rodríguez.

Antes de la detención de Maduro, los diputados tenían previsto debatir una reforma constitucional, cuyo contenido no se había informado.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha sido criticada por sectores del chavismo.

"El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas ", escribió el exministro de Comunicación Andrés Izarra.

"Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República", agregó.

3. DÓLAR EN CAÍDA, PERO PRECIOS IGUAL DE ALTOS

La incertidumbre que siguió a la operación militar estadounidense golpeó a la moneda venezolana tanto en el mercado oficial como en el paralelo.

En enero, el bolívar perdió 21,87% de su valor frente al dólar estadounidense al pasar de Bs. 301,37 por cada billete verde a 367,30, según datos del Banco Central de Venezuela (BCV).

En el mercado negro, donde muchas empresas y ciudadanos obtienen sus divisas para sus operaciones, el dólar llegó a cotizarse a más de Bs. 800 tras los hechos del 3 de enero, aunque en los últimos días ha caído a poco más de 400.

"Hubo mucha incertidumbre y mucha gente creyó que la situación iba a ser más caótica de lo que ha sido, entonces la oferta de divisas en el mercado paralelo, que ya era escasa desde hacía semanas, se redujo aún más", explicó a BBC Mundo un economista que prefirió no ser identificado.

El anuncio de las autoridades de que inyectarían al mercado cambiario US$300 millones provenientes de la venta de petróleo —la primera intervención en meses— parece haber sido la principal responsable de la disminución de la brecha entre las dos cotizaciones.

No obstante, el experto consultado advirtió que este tipo de medidas son insuficientes.

"Aquí lo importante es cómo va a ser el flujo, más que ventas puntuales; eso será lo que determine cómo se comportarán la economía, la inflación y la moneda", explicó.

La disminución de la brecha cambiaria no ha significado un alivio para los bolsillos de los venezolanos.

"Todo está igual de caro, los precios no bajan, aunque baje el dólar en el mercado paralelo. Un cartón de huevos estaba la semana pasada en US$2,60 y ahora está en US$3,50. La plata no alcanza", explicó Alberto Fernández, un trabajador por cuenta propia de Caracas.

Y es que mientras el llamado mercado negro parece haberse estabilizado, la moneda sigue perdiendo valor en el mercado oficial, lo cual es no un dato menor para un país que históricamente ha importado alrededor del 60% de lo que consume.