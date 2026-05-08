Cuarentena forzosa en Madrid para los 14 españoles del crucero afectado por hantavirus

Una vez que recale en las Islas Canarias durante las próximas horas, los 14 ciudadanos españoles que viajan a bordo del crucero "MV Hondius" —nave afectada por un brote de hantavirus— tendrán que someterse a un aislamiento estricto en un recinto hospitalario de Madrid. Así lo confirmó el ministro de la Presidencia de España, Félix Bolaños.

A la fecha, la emergencia sanitaria ha dejado un saldo de tres personas fallecidas a causa de la infección. Se ha determinado que el patógeno corresponde a la cepa "Andes" de hantavirus, la cual destaca por ser la única variante conocida hasta el momento que se transmite de humano a humano.

Frente a este escenario, el secretario de Estado aseguró que los viajeros han mostrado disposición para colaborar con las autoridades locales. No obstante, recalcó que el Ejecutivo posee "herramientas legales" para resguardar la salud pública en el eventual escenario de que los afectados se nieguen a cumplir el confinamiento preventivo en el Hospital Central de la Defensa.

Durante una entrevista con el canal "Antena 3", declaraciones que fueron replicadas por la agencia Europa Press, la autoridad gubernamental detalló que mantiene comunicación constante tanto con las familias como con los 14 tripulantes hispanos. Se espera que estos últimos arriben al puerto de Granadilla (Tenerife) entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo. "Están muy colaboradores, muy facilitadores", precisó Bolaños respecto a la actitud de los pasajeros.

Ante la hipotética situación de que algún paciente se resista a cursar la cuarentena en el centro médico madrileño, el titular de la Presidencia fue enfático. Detalló que la administración central dispone de "herramientas legales más que suficientes" para actuar, haciendo referencia directa a la Ley Orgánica 3/1986, normativas que operan con el fin de "favorecer y garantizar la salud pública".

"Lógicamente si no hubiera colaboración por parte de estas personas, obviamente habría herramientas legales para que ese aislamiento y esa cuarentena se pudieran llevar a cabo. Estamos hablando de una cuestión de salud pública", alertó el ministro. Asimismo, destacó que todos los protocolos aplicados cuentan con el consenso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se ejecutan en directa coordinación con el Centro Europeo de Prevención de las Enfermedades.

Respecto a la logística para desembarcar a los ocupantes del crucero, el personero de Gobierno proyectó que la maniobra "no debiera prolongarse demasiado". Una vez que la embarcación fondee en el terminal marítimo canario, el proceso de triaje se efectuará al interior del mismo buque. De igual forma, ratificó que el Ejecutivo sostiene diálogos con las naciones de origen del resto de los pasajeros para facilitar la evacuación de sus respectivos ciudadanos.

Apoyo a García y coordinación con Canarias

Previamente, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, había manifestado su molestia exigiendo que el navío fuera desviado hacia Cabo Verde en lugar de atracar en las islas. Frente a estas protestas, Bolaños remarcó que la determinación fue adoptada por la OMS, entidad que puso en valor la capacidad del sistema de salud de España para concretar la evacuación "con todas las garantías y seguridad". En esa línea, subrayó que es una medida que "Lo decida la OMS y España es miembro".

Al abordar las denuncias por una supuesta falta de coordinación con el Gobierno canario durante el manejo de esta crisis sanitaria, el ministro aclaró que existieron conversaciones "desde el principio". Reconoció que, a pesar de ciertas "discrepancias" en una primera etapa, el diálogo permitió acercar las posturas. "Ahora estamos totalmente coordinados para llevar a cabo la operación tan pronto como el buque llegue a las costas españolas", profundizó.

En este mismo contexto, el secretario de Estado defendió la labor de la ministra de Sanidad, asegurando que la autoridad "está haciendo un buen trabajo". Además, puntualizó que ella ya se comunicó "con las personas competentes" en la región insular, refiriéndose específicamente a los contactos sostenidos tanto con el presidente autonómico como con la consejera del ramo.

Para cerrar, Bolaños emitió un llamamiento orientado a transmitir calma y tranquilidad a la ciudadanía. "Tenemos todos los medios materiales, humanos, técnicos y científicos para llevar a cabo la evaluación y después el tratamiento de las personas en ese barco", hizo hincapié el ministro, recordando también que la propia OMS extendió sus felicitaciones a España por disponer de los medios necesarios para ejecutar este operativo.

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