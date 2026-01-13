Corea del Sur afirma que Kim Jong Un reemplazó a tres de sus guardaespaldas por temor a ser asesinado

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur afirmó este martes que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, reemplazó en octubre a tres de los principales altos cargos encargados de su seguridad personal, una medida adoptada ante el creciente temor a ser asesinado.

Las autoridades surcoreanas, que no dieron detalles sobre la fecha o los motivos exactos del reemplazo de los guardaespaldas, matizaron que esta reforma se hizo patente durante el último desfile militar con motivo del 80º aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea, según informaciones recogidas por el diario 'The Korea Times'.

Esta reforma incluye cambios en la Oficina de la Guardia del partido, en el Departamento de la Guardia de la Comisión de Asuntos Estatales y en el Mando de Guardaespaldas del líder norcoreano, tal y como recoge el análisis del Ministerio surcoreano, que informó de que estas son las tres agencias de seguridad más importantes para la seguridad personal del mandatario.

Ahora, Song Jun Sol se encargará de liderar la primera de estas agencias y se encargará de proteger a Kim y a los miembros de su familia, mientras que Ro Kyong Chol será el jefe del Departamento de la Guardia y supervisará su protección durante actos públicos.

Por su parte, Ra Chol Jin ha asumido la jefatura de los guardaespaldas y analizará las medidas de protección de las instalaciones, entre las que se encuentra la residencia del propio Kim. Fuentes del Ministerio han expresado que es "significativo que todos estos cambios se hayan producido en un periodo de tiempo tan limitado".

La Inteligencia de Corea del Sur ya advirtió en 2024 que Corea del Norte había aumentado el nivel de seguridad en torno a Kim ante el creciente temor a un posible intento de asesinato en su contra.

(Imagen referencial: KCNA)

PURANOTICIA