Corea del Norte lanza misiles balísticos al mar de Japón y aumenta la tensión regional

El Ejército de Corea del Norte lanzó este martes varios misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, según denunciaron las autoridades de Corea del Sur, que acusan a Pyongyang de hacer alarde de sus capacidades militares de cara a un importante congreso del Partido de los Trabajadores de Corea.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que los misiles han sido detectados sobre las 15.50 horas (hora local) y que todo apunta a que fueron lanzados desde una zona situada al norte de Pyongyang, la capital norcoreana, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Así, los proyectiles habrían sobrevolado una distancia de 350 kilómetros. "Nuestro Ejército se encuentra alerta para actuar y compartir toda la información necesaria con Estados Unidos y Japón ante la posibilidad de que se produzcan más lanzamientos de este tipo", manifestaron.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón confirmó el lanzamiento de al menos dos misiles que impactaron en el mar y detallaron que han alcanzado una altitud máxima de 80 kilómetros. Además, señalaron que la primera ministra del país, Sanae Takaichi, fue informada de estos últimos acontecimientos.

"Estas acciones de Corea del Norte, incluyendo los repetidos lanzamientos de misiles balísticos, amenazan la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional. Además, estos lanzamientos de misiles balísticos violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y plantean un grave problema para la seguridad del pueblo japonés", alertó el Gobierno nipón.

Es por ello que las autoridades de Japón presentaron una "enérgica protesta contra Corea del Norte" y "condenan firmemente sus acciones". "Para proteger plenamente la vida y los bienes de nuestro pueblo, seguiremos trabajando estrechamente con Estados Unidos, Corea del Sur y otros países, haciendo todo lo posible por recopilar y analizar información y mantener la vigilancia", aseguraron.

Por su parte, las Fuerzas de Estados Unidos en Corea explicaron en un comunicado que están "realizando las consultas pertinentes" con sus socios y aliados sobre este asunto, si bien descartaron que suponga una "amenaza inmediata para el personal estadounidense en el territorio o para el de sus aliados".

El lanzamiento es el segundo por parte de Pyongyang en lo que va de mes, tras el disparo de varios misiles balísticos hacia el mar de Japón el 4 de enero, horas antes de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, iniciara un viaje a China para mantener un encuentro oficial con su homólogo chino, Xi Jinping.

Asimismo, tuvo lugar a medida que el Partido de los Trabajadores de Corea se prepara para celebrar en febrero el primero de sus congresos en cinco años y que servirá a todas luces para "examinar" el comportamiento de los funcionarios norcoreanos.

