Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de resolución redactada por EE.UU, que respalda plan de Trump para Gaza

La resolución contó con los votos a favor de 13 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Somalia, ningún voto en contra y la abstención de Rusia y China.
El Consejo de Seguridad de la ONU votó este lunes a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza.
Este plan incluye la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, a la que, según EE.UU., varios países no identificados se han ofrecido a contribuir.
Hamás rechazó la resolución, alegando que no satisface los derechos y las demandas del pueblo palestino.
El plan "impone un mecanismo de tutela internacional en la Franja de Gaza, que nuestro pueblo y sus facciones rechazan", declaró el grupo en Telegram.
"Asignar a la fuerza internacional tareas y funciones dentro de la Franja de Gaza, incluido el desarme de la resistencia, la despoja de su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación", añadió.
Según informes sobre el último borrador, parte del papel de la Fuerza Internacional de Estabilización sería trabajar en el "desarme permanente de los grupos armados no estatales" -incluido Hamás-, así como proteger a la población civil y las rutas de ayuda humanitaria.
Esto exigiría a Hamás, organización considerada terrorista por EE.UU. la UE y Reino Unido, a entregar sus armas, condición que estaría recogida en el plan de paz de Trump.
Además de autorizar la creación de la Fuerza Internacional de Estabilización -que, según el borrador, trabajaría con Israel y Egipto, país este último fronterizo con Gaza en el Sur-, también se contempla la creación de una policía palestina recién entrenada en la Franja.
Hasta ahora, la policía palestina ha operado bajo la autoridad de Hamás.
Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, declaró ante el Consejo que la Fuerza Internacional de Estabilización tendría la misión de "garantizar la seguridad de la zona, apoyar la desmilitarización de Gaza, desmantelar la infraestructura terrorista, retirar las armas y garantizar la seguridad de la población civil palestina".
La fase inicial del plan -un alto el fuego entre Israel y Hamás y la entrega de rehenes y detenidos- entró en vigor el 10 de octubre.
Waltz la describió como un "frágil primer paso".
La Fuerza Internacional de Estabilización es un pilar fundamental del plan de Trump, que también incluye la creación de una Junta de la Paz, que previsiblemente estará liderada por el propio presidente estadounidense.
Según la resolución, la financiación para la reconstrucción de Gaza tras dos años de guerra provendría de un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial.
El borrador también plantea la posibilidad de un Estado palestino, algo a lo que Israel se opone firmemente.
La vía hacia la futura creación de un Estado palestino fue incluida tras la presión de importantes Estados árabes.
El plan de paz de Trump suspendió de facto los combates entre Israel y Hamás, que se habían intensificado desde que hombres armados liderados por esta organización islamista atacaron el territorio israelí el 7 de octubre de 2023.
Unas 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes en aquel ataque.
Desde entonces, más de 69.483 palestinos han muerto a causa de acciones militares israelíes en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio.
