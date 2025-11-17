Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de resolución redactada por EE.UU, que respalda plan de Trump para Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votó este lunes a favor de una resolución redactada por Estados Unidos que respalda el plan de 20 puntos de Donald Trump para Gaza.

Este plan incluye la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización, a la que, según EE.UU., varios países no identificados se han ofrecido a contribuir.

La resolución contó con los votos a favor de 13 países, entre ellos Reino Unido, Francia y Somalia, ningún voto en contra y la abstención de Rusia y China.

Hamás rechazó la resolución, alegando que no satisface los derechos y las demandas del pueblo palestino.

El plan "impone un mecanismo de tutela internacional en la Franja de Gaza, que nuestro pueblo y sus facciones rechazan", declaró el grupo en Telegram.