Siete de los ocho niños asesinados a balazos en Estados Unidos eran hijos del homicida

En la ciudad de Shreveport, estado de Louisiana (Estados Unidos), un individuo perpetró una masacre donde perdieron la vida ocho menores de edad por impactos de bala. De acuerdo a los antecedentes, siete de las víctimas fatales tenían un vínculo consanguíneo directo con el atacante, al ser sus propios hijos. Durante el letal episodio, el individuo también dejó con lesiones de extrema gravedad a su cónyuge y a una segunda mujer, progenitora del octavo niño fallecido, para luego terminar siendo abatido por efectivos policiales.

A través de un comunicado oficial publicado en plataformas digitales, la institución policial de Shreveport detalló la magnitud del crimen: "Hasta el momento, los investigadores han confirmado que ocho niños, con edades comprendidas entre 1 y 14 años, aproximadamente, han sido asesinados dentro de una residencia ubicada en el bloque 300 de la calle West 79th durante un violento incidente de violencia doméstica".

El mismo documento emitido por las autoridades de seguridad aclaró el estado de salud de los sobrevivientes, indicando que "dos mujeres adultas están siendo atendidas en un hospital local por lesiones graves". Asimismo, el reporte oficial constató que una "víctima adolescente también ha sufrido lesiones durante el incidente", aclarando de inmediato que estas heridas "no ponen en peligro su vida".

Sobre la cronología de los hechos, el texto institucional expone: "La información preliminar indica que el sospechoso ha disparado primero a una mujer adulta en la calle Harrison antes de dirigirse a la residencia en la calle West 79th (a unos 800 metros), donde ha cometido este atroz acto. Tras huir del lugar, el sospechoso ha robado un auto a punta de pistola a un hombre adulto cerca de la intersección de la avenida Linwood y la calle West 79th".

Posteriormente, los uniformados lograron dar con el paradero del automóvil sustraído, desatando un seguimiento que culminó cuando "finalmente han detenido al sospechoso". El desenlace de esta persecución fue fatal para el individuo, ya que, según el escrito, "Los agentes se han visto obligados a usar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso, quien ha sido declarado muerto en el lugar".

En cuanto a las diligencias posteriores, el departamento de seguridad precisó que "la Policía Estatal de Louisiana llevará a cabo la investigación". Frente al actuar de los funcionarios que abatieron al sujeto, recalcaron que "por el momento, no se sospecha de ninguna irregularidad y la información preliminar indica que los agentes actuaron de manera apropiada y de acuerdo con las normas del Departamento".

Christopher Bordelon, quien ejerce como vocero del Departamento de Policía de Shreveport, entregó mayores antecedentes a la prensa, revelando la identidad del atacante. En sus declaraciones, afirmó que "el sospechoso de estos ocho homicidios es Shamar Elkins" y confirmó el parentesco señalando que "se cree que siete de los ocho niños asesinados eran hijos suyos".

El portavoz enfatizó la naturaleza del crimen al manifestar: "Seguimos trabajando para determinar el motivo y comprender por qué ha ocurrido esto, pero se trata de un caso de violencia doméstica". Además, Bordelon puntualizó que Elkins percutó su arma contra la madre de los siete menores acribillados, quien "ha sufrido heridas muy graves, aunque esperamos que se recupere".

Respecto a la octava víctima fatal, el representante policial explicó que "era de la otra mujer" que resultó baleada mientras "huía por el tejado". Sobre el estado de esta última, especificó que "ha sufrido heridas que ponen en peligro su vida", manteniéndose en riesgo vital. En paralelo, durante una entrevista con la cadena televisiva NBC, el mismo vocero deslizó la posibilidad de que esta mujer fuera la pareja sentimental del homicida.

Siguiendo con el relato de los sobrevivientes, Bordelon mencionó que "un niño de 13 años que también había huido de la vivienda" utilizando la misma vía de escape por la techumbre, "ha sufrido heridas, algunos huesos rotos". Para tranquilidad de la comunidad, el funcionario expresó: "Pero, como saben, esperamos que se recupere (y) estamos muy agradecidos de que haya podido escapar", descartando de paso que este adolescente tuviera algún lazo filial con el atacante.

Las máximas autoridades locales también reaccionaron ante la masacre. Tom Arceneaux, alcalde de Shreveport, se refirió a esta "trágica situación" catalogándola como "probablemente la más trágica que haya tenido jamás en Sreveport". Por su parte, el jefe de la Policía local, Wayne Smith, evidenció su conmoción al declarar: "No sé qué decir. Mi corazón se ha quedado de piedra".

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