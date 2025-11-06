Congreso de Perú declara "persona non grata" a la presidenta de México por asilo concedido a la exprimera ministra Betssy Chávez

Las relaciones diplomáticas entre México y Perú siguen sufriendo los coletazos de la destitución del expresidente Pedro Castillo, casi tres años después de su salida de la Casa de Pizarro en diciembre de 2022.

Este jueves, el Congreso de Perú aprobó una moción para declarar como "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que su gobierno puso en marcha un procedimiento para otorgar asilo a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien fue la última jefa del gabinete de Castillo y se encuentra en la embajada mexicana en Lima.

La moción, aprobada con 63 votos a favor y 34 en contra, es la segunda medida adoptada esta semana por las autoridades peruanas en contra de México en relación con este caso, pues ya el lunes el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

El Parlamento peruano argumentó su decisión en lo que calificó como "inaceptable injerencia en los asuntos internos" por parte del gobierno mexicano.

Se trata de una reacción similar a la que tuvo De Zela, quien dijo sentir "sorpresa y profundo pesar" tras conocer que Chávez estaba recibiendo asilo en la residencia de la embajada de México en Perú.

El alto funcionario re refirió a la decisión del gobierno mexicano como un acto "inamistoso", que se suma a la defensa de Castillo que en su momento hizo el exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, y que derivó en el retiro mutuo de embajadores a inicios de 2023.

"Teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior presidente de ese país han interferido en los asuntos internos de Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México", dijo el lunes De Zela.