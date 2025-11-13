Congreso de EE.UU. aprueba presupuesto y pone fin al cierre gubernamental más largo de su historia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado el paquete de medidas de financiamiento aprobado en el Senado para poner fin al cierre gubernamental de 43 días, el más largo de la historia del país.

La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor -entre ellos, los de seis representantes demócratas- y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto.

Además incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal, según ha recogido el portal de noticias The Hill, de forma similar a los ocho senadores demócratas que votaron el lunes, junto a los republicanos, por la aprobación del paquete en la Cámara Alta.

El Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.

Con todo, un grupo de senadores demócratas centristas acordaron con los republicanos permitir la reapertura del gobierno federal a cambio de una futura votación sobre la extensión, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pese a que su par en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha defendido su papel y su continuidad.

