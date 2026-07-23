Congreso de EE.UU. aprueba presupuesto militar récord de US$1,15 billones para 2027

El Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto récord de 1,15 billones de dólares (millón de millones) para el gasto militar de 2027, el cual contempla recursos para las operaciones militares en Irán y representa la mayor asignación anual en la historia del Departamento de Defensa.

La iniciativa fue aprobada por un estrecho margen de cuatro votos, con 216 apoyos y 212 rechazos, pese a las críticas del Partido Demócrata por el monto destinado a defensa. La votación contó con el respaldo de seis legisladores demócratas y el rechazo de siete representantes republicanos.

El proyecto, correspondiente a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, fija el presupuesto y las prioridades de gasto del Pentágono, e incluye cientos de millones de dólares para proyectos militares conjuntos entre Estados Unidos e Israel.

La aprobación se produce luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimara en cerca de 37.500 millones de dólares el costo de la guerra con Irán y solicitara al Congreso, en línea con la petición del presidente Donald Trump, 87.600 millones de dólares adicionales para su cartera.

El presupuesto también contempla un fortalecimiento de la capacidad de producción de la industria de defensa estadounidense, además de un aumento salarial de entre un 5% y un 7% para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas y una inversión de 1.800 millones de dólares destinada a cuarteles y viviendas familiares.

En materia de defensa aérea, las cuentas destinan 56.000 millones de dólares para el desarrollo de cazas de última generación, entre ellos los B-21 Raider, además de aviones de patrulla marítima, F-35 y helicópteros de combate Chinook y Blackhawk.

En el ámbito naval, el presupuesto considera más de 60.000 millones de dólares para la construcción y mantenimiento de submarinos de las clases Columbia y Virginia, así como de dos destructores de la clase Arleigh-Burke.

Asimismo, la iniciativa financiará avances en la construcción de la "Cúpula Dorada", el escudo de defensa antimisiles de múltiples capas diseñado para proteger el territorio estadounidense frente a misiles balísticos, hipersónicos y de crucero avanzados, una de las principales prioridades impulsadas por el presidente Donald Trump.

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