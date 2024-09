Condenan a expresentador de la BBC a seis meses de prisión suspendida por posesión de imágenes indecentes de niños

Mientras le leían los cargos en julio, respondió "culpable" tres veces, en voz baja y calmada.

También tenía 12 fotografías de categoría B , que involucran actividad sexual sin penetración, y 22 fotografías de categoría C , que cubre otras imágenes indecentes. Las imágenes de las categorías B y C mostraban a niños de entre 12 y 15 años .

Según su declaración, el 2 de febrero de 2021 el otro hombre preguntó si lo que le estaba enviando eran fotografías de niños demasiado jóvenes , a lo que Edwards respondió solicitando que no enviara imágenes de menores de edad .

Problemas de salud "tanto físicos como mentales"

Edwards le pidió que no enviara ese tipo de contenido, le dijo al tribunal.

No se enviaron más y la pareja continuó intercambiando imágenes pornográficas legales hasta abril de 2022 .

El abogado de Edwards, Philip Evans KC, dijo al tribunal: "No hay ninguna sugerencia en este caso de que el señor Edwards haya, en el sentido tradicional de la palabra, creado ninguna imagen de ningún tipo" .

Añadió que Edwards "no guardó ninguna imagen, no envió ninguna a nadie más y no buscó ni ha buscado imágenes similares en ningún otro lugar".